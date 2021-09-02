93萬劑BNT疫苗抵台 張淑芬：提早1個月到貨

首批輝瑞 BNT 新冠疫苗今 (2) 日上午 7 點運抵台灣，共計 93 萬劑，效期至明年 1 月 15 日，衛福部長陳時中致詞表示，感謝台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 永齡、慈濟 3 個單位的協助，台積電慈善基金會董事長張淑芬也說，整個過程很不容易，在全世界缺疫苗的狀況下，疫苗還能提早 1 個月到貨。

首批 93 萬劑 BNT 疫苗由盧森堡國際貨運航空班機載運，1 日從盧森堡起飛，中停亞塞拜然巴庫，2 日上午約 7 點抵達桃園國際機場，陳時中、張淑芬、疾管署長周志浩及慈濟基金會代表都親自接機。

指揮中心指出，疫苗為多劑型包裝，每瓶 6 人份，需於 -60 至 -90°C 超低溫冷凍保存，若轉置到 2~8°C 冷藏設備可保存 1 個月，依臨床試驗每人需施打 2 劑，本批效期至 2022 年 1 月 15 日。

陳時中在機場致詞時表示，台積電、鴻海、慈濟等法律團隊，這段時間非常努力，克服所有困難，完成簽訂合約，鴻海創辦人郭台銘也飛去歐洲，把細節做了適當的安排，與國內充分配合，他代表衛福部向 3 個捐贈單位，表達感謝、感謝、再感謝。

張淑芬表示，很高興代表台積電、永齡基金會到現場見證重要時刻，民間團體共同捐贈 1500 萬劑 BNT 疫苗，第一批 90 幾萬劑抵台，整個過程非常不容易，在全世界缺疫苗的狀況下，要感謝 BNT 與復星醫藥的協助，讓疫苗提早 1 個月到貨，她也呼籲台灣企業界投入抗疫行動。

指揮中心將統籌運用這批 BNT 疫苗，目前初步規劃將優先開放給 12-17 歲 (含) 青少年族群造冊接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的 18-22 歲 (含) 民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。