穆迪調升富邦金暨子公司評等至穩定 人壽未來12-18個月資本強健

國際信用評等機構穆迪（Moody's）宣布調升富邦金控 (2881-TW) 暨旗下子公司富邦金控、富邦人壽、富邦證券、富邦華一銀行等公司展望由「負向」調整為「穩定」，富邦產險、台北富邦銀行評等及展望則維持「穩定」。

穆迪指出，本次調升富邦金控與子公司展望，主要為反映富邦金控旗下最大的子公司富邦人壽在經營環境趨於穩定，其透過負債及資產端的操作，有效減緩低利率及資本市場波動帶來的衝擊，預期未來 12-18 個月富邦人壽將維持穩定營運及強健資本水準。

穆迪表示，面對低利環境，富邦人壽積極進行產品與投資管理，緩解市場動盪以及負利差風險，此外在避險成本改善及資本利得優異表現下，帶動富邦人壽獲利強勁成長，2020 年、2021 年上半年投資利差為正。

另一方面，隨著股市反彈，股票未實現收益增加，富邦人壽市值也同步提升，而富邦人壽今年 6 月份資本適足率 (RBC) 達 333%，遠高於規範的 200%。穆迪進一步指出，富邦人壽的業務和財務表現，受到今年 5-7 月期間新冠病毒病例數激增影響程度較低。

穆迪指出，人壽為金控主要子公司，人壽展望調整帶動金控展望上調，而由於金控展望調整，也帶動富邦證券及富邦華一銀行展望上調，此外，富邦華一銀行的資產品質及營運能力亦有望受惠中國大陸市場的復甦，預計其資產品質、資本結構、獲利能力和流動性在未來 12-18 個月內可望持穩。

富邦金控今年前 7 月稅後淨利達 1,061.84 億元，較去年同期大增 109.3 %，累計前 7 月獲利已超越去年全年獲利，每股盈餘 (EPS) 突破 10 元大關為 10.1 元，雙雙創下歷史新高，續居金控每股獲利王寶座，金控總資產更首度突破 10 兆元大關，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 7 月獲利也同步寫下歷史新高。此外，亮眼的營運表現，近期受到《財星 (Fortune)》雜誌的肯定，8 月份公布今年全球 500 大企業 (Fortune Global 500) 排行榜，富邦金控排名持續提升至 388 名，更是台灣唯一四度入榜的金控公司。

富邦華一銀行資產規模持續穩步提升，今年上半年存、貸款同步成長，推升資產規模年增 9.1%，今年上半年稅後淨利為人民幣 2.19 億元，受惠於存放款結構優化及資金成本控管，淨利差年增 45bps；資產品質控管得宜，逾放比也優於去年同期表現。富邦華一銀行並於 6 月底完成人民幣 10 億元增資，預期將挹注新的成長動能，增資後北富銀、富邦金持股比例分別為 58%、42%。

除了維持優異的營運績效之外，富邦金控也致力推動永續經營，訂定 2025 年永續願景藍圖及長期目標，擘劃全新 ESG 四大策略：低碳、數位、激勵與影響，並於今年 6 月發布台灣金融業第一本氣候變遷相關財務揭露報告書 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，以及發布首次導入 SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 準則之 CSR 報告書，以實際行動呼應永續經營的目標，期盼發揮正向力量的影響力與世界共好！