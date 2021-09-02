Yahoo正式由阿波羅基金收購 Verizon保留10%持股

阿波羅全球管理公司 (APO-US) 今 (2) 日宣布，已由旗下阿波羅基金完成 Yahoo 收購案，隨著交易案完成後，Yahoo 將成為阿波羅基金旗下獨立營運公司，而原股東 Verizon (VZ-US)則保留 Yahoo 約 10% 股權。

Verizon 是在今年 5 月宣布以 50 億美元 (約新台幣 1384 億元)，將 Yahoo、美國線上 (AOL)、TechCrunch 等媒體資產 Verizon Media 出售給私募基金阿波羅全球管理公司，同時取得 42.5 億美元現金及 10% 股權。

阿波羅合夥人 Reed Rayman 表示，未來 Yahoo 將定位為獨立營運的網路消費暨數位媒體廠商，期待在阿波羅基金投資下，加速強化服務、商務能力、擴大影響力，進而帶動整體業務成長。

Yahoo 執行長 Guru Gowrappan 也指出，隨著收購完成，Yahoo 可望迎來獨立營運發展新契機。

Yahoo 成立近 30 年，旗下擁有眾多消費性新聞品牌、產品，全球有近 9 億的月活躍用戶，為網路世界前三大公司。