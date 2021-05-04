Verizon以50億美元出售Yahoo在內媒體事業 預計下半年完成交易

Verizon(VZ-US)周一 (3 日) 宣布以 50 億美元價格，將包含雅虎 (Yahoo)、美國線上(AOL) 和 TechCrunch 等媒體資產「Verizon Media」出售給私募基金阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management)。

Verizon 將自本次交易獲得 42.5 億美元現金，以及「Verizon Media」的 10% 股權。兩家公司預計，收購交易將於今年下半年完成。

除了 Yahoo 以外，AOL 旗下網路媒體資產包含 TechCrunch、Yahoo Finance 以及 Engadget 將一同出售給阿波羅，交易估值遠低於先前水平。Verizon 在 2015 年以 44 億美元收購 AOL，並在 2 年後以 45 億美元價格收購雅虎。

台北時間周二 (4 日) 零時許，Verizon 漲約 0.8％，暫報 58.26 美元。

除了上述交易外，近年來有越來越多證據表明，Verizon 希望將重心回歸無線通訊及網路服務供應業務。

該公司去年將網媒赫芬頓郵報 (HuffPost) 賣給 BuzzFeed，近期還相繼出售社群平台 Tumblr，並結束 Yahoo 奇摩知識 + 服務。

Verizon 最初願景是將 Yahoo 和 AOL 等數位媒體資產打造為網路媒體巨頭，盼藉此與 Google、臉書競奪網路廣告市場的主導地位，但發展情況卻不如預期。