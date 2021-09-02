台積電漲價利多帶動 日系外資空翻多喊買

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳通知客戶全面調漲價格後，先前高喊庫存調整風險，而一向最保守看待台積電的日系外資，也翻多喊買，評等由持有上調至優於大盤，目標價也由 595 元大幅上調至 666 元。

日系外資表示，半導體景氣進入高原期，但在台積電傳出可能漲價後，將有助於減緩庫存調整所帶來的壓力，其他同業專注在成熟製程，面臨的庫存修正風險高於在先進製程領域擁有主導地位的台積電。

日系外資認為，台積電之所以調漲價格，主要原因有三，第一，在供應鏈庫存可能失控前先調整庫存；第二，維持其結構性毛利與獲利能力及產業領導地位；第三，篩選客戶，優化產品組合，以實現客戶真實的 5G、AI 與高效運算需求。

日系外資認為，台積電明年第一季將全面調漲價格約 5%，上調台積電明、後年 EPS 預估值約 12-19%，漲價將有助減緩受庫存修正的影響，但對其他晶圓代工同業能否維持目前的定價能力抱持懷疑。

日系外資也提出三種假設，一是在樂觀情況下，台積電上調 16 奈米以上成熟製程價格上調 20%，16 奈米以下製程漲近 10%，明年 EPS 有機會提升達到 35 元，以 25 倍本益比估算合理股價為 760 元；第二，若各類製程全面漲價 10%，EPS 估算也有 33 元，合理股價 720 元；第三則是假設台積電無法順利漲價，明年 EPS 就只有原本預估的 24 元，合理股價 595 元。