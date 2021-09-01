跟進台積電 傳三星通知客戶晶圓代工漲價15%到20%

台積電將晶圓代工報價調漲 20% 之後，南韓媒體 The Elec 引述知情人士說法報導，三星電子和格方半導體 (Key Foundry) 兩家晶圓代工廠研擬下半年調漲 15% 到 20%，已告知客戶此事，且目前已與一些客戶簽約。

根據這篇周二 (31 日) 刊載的報導，晶圓代工報價的調整幅度，視客戶訂單規模、晶片種類和代工合約時間長短而定。漲價適用期為現在算起的四到五個月內，已下單的產品也採用新報價。

南韓晶圓產業的後端製程公司也漲價，封裝業者和組裝廠將在 9 月底前調高價格。

台積電 (2330-TW) 的代工服務價格今年相對凍漲，8 月 25 日傳出多家 IC 設計廠接獲通知即日起漲價，16 奈米以下晶片漲 20%，其他製程漲 15%，7 奈米以下產品據悉漲幅介於 3% 到 10%。

聯電 (2303-TW) 今年已兩度漲價，一次是年初，另一次在 6 月。台灣力積電 (6770-TW)、中國中芯 (0981-HK)、美國 GlobalFoundries(格芯，格羅方德)，也都在第 3 季提高報價。

晶圓代工掀漲價風，將能提高代工廠的獲利能力，彌補他們在廠房投資和維護設備的支出。