〈台股盤後〉電金傳全面下殺 日K終止連4紅

台股今 (2) 日在短線賣壓出籠，電金傳產指標壓盤下，加權指數下跌 154.23 點或 0.88%，收在最低 17319.76 點，跌破季線及 5 日線，日 K 線也終止連 4 紅，成交量 3473.57 億元。

今日權值股普遍走弱，大型電子股中，台積電下跌近 1%，聯電也開高走低翻黑收跌，台達電、日月光投控也下挫，僅鴻海跟聯發科力守紅盤。

其餘電子股中，今日跌幅較重的還包括南電跌逾 3%，面板雙虎友達及群創跌 2-3%、被動元件雙雄國巨及華新科同樣有近 2-3% 的跌幅；台勝科也跌 3.5%，表現較為弱勢。

傳產也同樣弱勢，台塑四寶全面收黑，台塑、南亞以及台化均跌逾 1%；鋼鐵指標中鋼跌近 2%，大成鋼重挫逾 3%；台玻、亞泥、寶成等傳產指標也下跌逾 1%；另外，大同跌逾 6%、美利達跌 3.5%，是傳產中最為弱勢的個股。

不過，貨櫃海運三雄跌深反彈，今日全面收紅，豐泰也小漲做收，均成為傳產中相對強勢個股。

金融股方面，富邦金跌 1.8%、國泰金跌 0.8%，金控雙雄領跌下，開發金、新光金、台新金、上海商銀跌逾 2%、元大金、兆豐金、中信金以及第一金等跌逾 1%。