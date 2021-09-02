宏泰薰衣草保單漲價金管會開罰120萬 溢繳保費需退還保戶

宏泰人壽的「薰衣草醫療健康保險附約」5 月大幅調漲保費引發市場熱議，金管會今 (2) 日宣布對宏泰人壽開 120 萬元，並要求恢復保單原費率，並將先前溢繳的保費退還給客戶。

金管會保險局主秘蔡火炎表示，宏泰人壽該張保單保費調漲欠缺合理性與公平性，要求該公司除恢復原有費率外，也要將調漲後溢收保費退還給保戶，至於怎麼退還，則看公司規劃，小額的話可用來抵繳保費，大額則要直接退給保戶。

蔡火炎指出，宏泰人壽 5 月送審備查的保單部分變更，所研擬的費率計算釐訂說明，僅以 2020 年單一年度的理賠損失率欠佳的住院醫療費用、手術費用等兩項保險金給付項目經驗資料，並未完整考量全部年度與所有給付項目，像是住院日額保險金、住院醫療輔助保險金、住院慰問保險金等損失率較佳的項目。

金管會認為，宏泰人壽直接以住院醫療費用、手術費用兩項給付的保險成本調整係數，且以調整係數大於等於 1 的方式，即在已設定費率調漲結論下，調高保險費率，未考量不同性別及年齡級距於不同計畫別的同損失率情形，欠缺平合理性

金管會表示，宏泰人壽在調整費率前，歷次的商品管理小組會議資料均表示本商品損失率未偏離定價基礎，並無檢視評估結果有做必要調整的分析，本次費率調整也未有各項精算假設數據、調整方式及其符合適足性、合理性及公平性的詳細評估分析，就費率調整之重大事項，評估決策有欠妥當。

金管會表示，薰衣草保單自 2018 年 12 月開賣以來到今年 3 月該公司暫停銷售新契約保單為止，共已銷售約 15 萬張保單，而此次費率調漲，決策評估有欠妥當，影響保戶權益，因此予以相關裁罰。

另外，商品簽署的精算人員則予以記點 2 點，由於該原曾因他案遭處分記點 2 點，加計本案處分累計記點，因此該員在處分書送達翌日起 6 個月內不得再簽署保單商品。

金管會強調，非保證費率的一年期保單並非不能調整費率，但必須兼顧合理性與公平性，且須向保戶充分說明並揭露保費費率非保證。