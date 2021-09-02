材料-KY 8月營收估逾2億元 明起買回庫藏股

材料 - KY(4763-TW) 8 月營運仍受運輸缺櫃干擾，但是市場需求仍強勁，估 8 月營收可維持在 7 月 2.1 億元以上，也優於去年同期 2.03 億元；材料 - KY 樂觀看待今年營收將再創新高，今 (2) 日並由董事會決議，明天起進場買回 600 張庫藏股，將轉讓給員工。

材料 - KY 此一買回庫藏股措施，將在每股 140 元以下買回 600 張庫藏股。

材料 - KY 今年前 7 月累計營收為 15.16 億元，年增 19%，上半年稅後純益 1.91 億元，年減 14.8%，每股純益 3.32 元；公司看好，看今年營收將再創新高，全年可望雙位數成長。

材料 - KY 表示，由於歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求；再者，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，看好醋片在中國的內需市場表現，而材料 - KY 新的醋片產能也將量產，可望直接受惠。

此外，絲束及醋片需求強勁，也有利進一步提高產品售價，加上產能持續增加使經濟規模擴大，以及往上游整合，醋酐新廠量產後可望優化成本結構，有助減緩原物料與運費等成本上升的壓力，期待下半年獲利表現將優於上半年。