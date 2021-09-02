可成挺防疫 捐負壓專責照護區予成大醫院

機殼廠可成 (2474-TW) 捐贈「負壓專責照護區」給予成大醫院，今 (2) 日正式揭牌啟用，可提供急診緊急防疫需求，將確診或疑似 COVID-19 病患分流，協助醫院為該類病患提供緊急處置空間，以減少醫護人員與病患直接接觸的機會，為第一線醫護人員提供直接保護，並維持急診正常運作。

可成表示，由於台灣 5 月中疫情突然擴大，造成全國醫療量能與資源嚴重負擔，公司身為台南在地企業，長期致力於社會公益，在新冠疫情尚未遏止期間，響應成大醫院號召，捐贈戶外負壓專責照護區及相關附屬醫用設備給予成大醫院。

可成也同時捐款給鄰近的臺南市立安南醫院，提供醫院補充相關防疫物資等，以實際行動守護醫護人員健康，為醫界加油打氣，共同抵抗疫情。

成大醫院院長沈孟儒指出，對於 COVID-19 的疫情控制，要等到全民接種疫苗覆蓋率達到一定比率，才能發揮防疫的較佳效果，目前推估年底才可能達標，因此為因應 COVID-19 疫情變化，做好醫療及防護，落實「專責醫療」成為醫院的重點。

成大醫院透過「負壓專責照護區」啟用，協助急診醫護同仁面對 COVID-19 等新興傳染病的挑戰，照護區具有完整的負壓照護空間設置，可收治疑似或確診的病人而不影響急診的正常運作。

照護區的獨立動線也可避免不必要人員交會，減少院內感染的風險，區內也具有充足的醫療設備與先進的醫療系統，讓急診醫護人員可以為病人進行完整的檢查與治療。

可成除了支持醫療照護外，對社福團體的關懷也不落人後，近期受疫情影響，民眾減少外出與消費使善款和發票捐贈銳減，經費短缺連帶衝擊社福團體，可成也捐款援助創世基金會與罕見疾病基金會等社福團體，助一臂之力與社福團體一同渡過疫情難關。

可成也強調，面對疫情關鍵時刻，希望能成為醫護人員堅強的後盾並與醫護人員共同抗疫，與社會一同度過難關。