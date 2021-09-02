上市櫃籌資更有彈性 金管會放寬企業可一次申報兩年現增額度

企業辦理現金增資將更有彈性，金管會放寬企業發行新股規定，預計自第 4 季起，上市櫃公司可一次申請兩年預計發行的新股額度，換言之，計畫在明 (2021) 年要辦理現增的企業可率先適用。

目前上市櫃公司辦理現金增資，必須在發行前進行申報，作業時間通常約 3 個月左右，而從申報到開始發行時，中間恐歷經市場變化難以預測，未來新制上路後，企業可一次申請未來兩年內規劃發行的新股額度，之後再辦理追補發行，省去逐次申報的作業程序。

金管會證期局副局長郭佳君說，要申請一次申報兩年內發行新股額度，必須符合一定規模，金管會將參考國外經驗和上市櫃狀況訂定細則規範。

根據金管會統計，2019 年到 2020 年期間共有 18 家公司辦理兩次以上的現金增資，今年前 6 月則有 40 件現增申請、申請金額規模共 585.2 億元，分別較 2019 年、2020 年同期增加 9 成以上；至於申請產業則涵蓋半導體、電子零組件與生技等。

根據金管會規劃，相關辦法預計在今年第 4 季完成相關法令研修，並請證交所、櫃買中心及證券商公會配合調整資訊申報及修正自律規範等相關配套措施。