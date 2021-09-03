晶片短缺持續 通用再度宣布北美車廠減產

通用汽車周四（2 日）表示，由於半導體晶片持續短缺，9 月將再次大幅削減北美車廠產量。

通用表示，計畫增加或延長位於美國、加拿大、墨西哥的 8 家車廠停工時間，大部分工廠的減產措施將維持兩周，不過在美國印地安納州與墨西哥生產 Silverado 1500、Sierra 1500 皮卡的車廠，預計下周一（6 日）開始停工一周，並於 9 月 13 日恢復生產。

通用其他將從下周一開始停產兩周的車廠包括：密蘇里州生產中型卡車與貨車的車廠、加拿大的 CAMI 組裝廠、墨西哥聖路易波多西州（San Luis Potosi）的組裝廠、生產 Chevrolet Traverse 與 Enclave 的密西根車廠、田納西州的 Spring Hill 車廠、墨西哥 Ramos 車廠。

受停產影響的車型包括 Chevrolet、GMC 中型皮卡與貨車，還有 Chevrolet Trailblazer 以及北美各地的跨界休旅車（Crossover）。

通用聲明表示，儘管情況仍然複雜且非常不穩定，但仍有信心能找到解決方案，將把對熱銷汽車銷售的影響降到最低。而在停產期間，通用將從印地安納州的韋恩堡（Fort Wayne）與墨西哥的錫勞（Silao）等許多受影響車廠維修與運輸未完工的車輛。

其他汽車製造商也遭受晶片荒影響大幅減產，福特汽車日前表示，由於晶片短缺，將在下周開始減產，而日本的豐田汽車上月曾警告，9 月的全球產量將大減 4 成。

截稿前，通用汽車 (GM-US) 股價小漲 0.47%，每股暫報 49.34 美元，福特汽車 (F-US) 小漲 0.57%，每股暫報 13.18 美元。