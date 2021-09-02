Apple Car傳2024年量產 已造訪日韓廠商

週四 (2 日) 科技網站《Appleinsider》和《電子時報》等媒體報導，蘋果 Apple Car 有望 2024 年量產，目前蘋果已造拜日本和南韓等汽車代工廠商。

自 2014 年蘋果啟動泰坦計畫 (Project Titan) 以來，蘋果的汽車開發之路一路跌跌撞撞，直到去年底汽車零件廠供應鏈爆料，Apple Car 的消息又重新吸引大眾關注目光。

上月底諾貝爾化學獎得主吉野彰 (Akira Yoshino) 預測，蘋果可能想在 2025 年左右進入汽車產業領域，今年年底就必須宣布一些相關消息。

外傳蘋果自駕車處於早期開發階段，蘋果至少要等到 2026 年到 2028 年才會發表 Apple Car，但週四多家媒體報導，蘋果計劃在 2024 年推出 Apple Car，這比外界預期的還要更快。

據悉，蘋果高層已造訪亞洲汽車供應商，包括 LG 電子、SK 集團、豐田等廠商，由於全球晶片荒重擊汽車製造業，蘋果亞洲行還關注如何在晶片短缺情況下生產 Apple Car。

投行 Bernstein 近期的一份報告推測，蘋果若最終能在 2025 年前發布自家電動汽車，到 2030 年蘋果的電動車銷量可能高達 150 萬輛。

Bernstein 預估，蘋果進入電動車領域後，將為該公司增加約 750 億美元的營收，促使蘋果整體營收成長率翻倍。

Bernstein 分析師 Arndt Ellinghorst 研判，蘋果成功推出電動汽車將為汽車行業增加一個強大的、資本充足的競爭對手。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 週四開盤小漲 0.87%，暫報每股 153.82 美元。