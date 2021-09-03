蘋果鬆綁抽成規定 Spotify、Netflix等媒體股價齊揚

蘋果日前與日本公平交易委員會 (FTC) 達成和解，化解存在已久的「蘋果稅」爭議後，Spotify、Netflix、Match 等受益股周四（2 日）股價全面上漲。

至截稿前，Spotify(SPOT-US) 上漲 7.07%，每股暫報 255.15 美元、Netflix(NFLX-US) 上漲 1.20%，每股暫報 589.04 美元、Match(MTCH-US) 上漲 5.96%，每股暫報 146.84 美元，蘋果 (AAPL-US) 也上漲 0.57%，每股暫報 153.38 美元。

蘋果的新規定允許媒體類 App 繞過 App Store、供用戶連結到外部網站以進行支付，讓媒體公司不用受到蘋果 15% 至 30% 的抽成，進而從訂閱用戶中獲得更高的利潤。

Spotify 法務長 Horacio Gutierrez 發推文表示：「我們樂見蘋果在 App Store 做出的調整，但還有更多進步空間。」

Spotify 與蘋果結下的樑子至少可以追溯至 2016 年，當時 Spotify 因為在一個軟體更新版本增加提供用戶外部連結的功能遭蘋果拒絕，Spotify 因此致函給蘋果表示，禁止外部連結的規定對公司與客戶造成嚴重傷害。

Spotify 並非唯一不滿蘋果做法的公司，線上交友平台 Match 也曾抱怨 App Store 的禁令。

Netflix 也對蘋果的作法頗有微詞，當用戶下載 Netflix 的 App 時，未註冊的用戶會看到一條沒有連結可點的訊息：「你不能在應用程式中註冊 Netflix，我們深知諸多不便，但在成為會員之後，便能使用 App 觀賞影集。」

蘋果此一讓步是與日本主管機關達成和解協議的一部份，但並不影響 App Store 上所有的 App。目前 App Store 主要收入的來源是遊戲 App 小額付款，且無法繞過蘋果的計費系統。

至於那些公司能從蘋果讓步的規則中受惠，還要取決蘋果把那些 App 視為符合「閱讀器軟體」（指包括書報雜誌、音樂和影音串流 App），以及蘋果會如何改變其指導方針的措辭細節。