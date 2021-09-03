風光宣布新任務即遭美FAA禁飛 維珍銀河挫跌近3%

美國聯邦航空總署 (FAA) 周四 (2 日) 宣布正在調查維珍銀河 (SPCE-US) 在 7 月 11 日執行長布蘭森 (Richard Branson) 參與的任務中，出現偏離航線的異常狀況，並下令調查期間停飛，維珍銀河股價應聲挫跌近 3%。

維珍航空剛宣布新飛行任務，FAA 隨即宣布禁止維珍銀河駕駛太空船 2 號，「太空船 2 號在返航時偏離空中交通管制許可。在當局批准最終調查報告，或確定相關問題不會影響公共安全之前，維珍銀河太空船 2 號將禁止飛行。」

此消息使維珍銀河周四盤中由紅翻黑、一度下挫逾 5%，終場下跌 2.95% 至每股 25.99 美元。

維珍銀河周三坦言飛行的最終軌跡偏離最初計畫，但表示並沒有飛出受保護的空域範圍。

維珍銀河同日也宣布計劃自新墨西哥州再次試飛太空船 2 號，將與義大利空軍合作，啟動該公司第一項商業研究任務「Unity 23」，預計飛行時程落在 9 月底或 10 月初。

維珍銀河太空船 7 月在新墨西哥沙漠上空飛行約 80 公里，而布蘭森是參加 7 月飛行任務的員工之一。當時他曾興奮宣布該趟任務是太空旅遊新時代的開端，準備明年開始商業化。