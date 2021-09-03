〈財報〉博通財報財測優 CEO陳福陽：正犧牲營收避免未來供過於求

蘋果供應商博通 (AVGO-US) 周四 (2 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第三季財報優於市場預期，第四季財測也亮眼，博通預估，企業需求復甦力道優於第三季，第四季營收將保持雙位數成長，但正在謹慎應對未來可能的供過於求問題。

F2021 Q4 (截至 10/31) 財測：

營收接近 73.5 億美元或年增 14%，優於 Refinitiv 調查預期的 72.3 億美元

調整後 EBITDA 約為 44.8 億美元，或占預估營收中值近 61%。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 表示，企業端客戶正在加速復甦，各項業務表現強勁，第四季將保持雙位數年成長率。供應方面，該公司表示繼續保持交貨時間的穩定。

陳福陽表示，儘管企業端需求仍未完全恢復，但已出現好轉跡象，目前客戶正在採購 800G 交換器產品，預計第四季網路業務營收將有低雙位數成長的表現。

此外，儲存與橋接晶片傳統企業客戶預訂軌跡正在拉升，預計企業端伺服器儲存會恢復。網路與儲存、橋接晶片將於第四季和 2022 年呈現成長趨勢。

寬頻晶片預計第四季將出現雙位數成長，其中 AT&T、英國電信等電信業者正加速部署光纖網路。此外，無線晶片第四季營收預估季增約 33%，年增約 25%。

然而，博通似乎開始謹慎面對潛在庫存過剩，分析師問及博通營收成長低於一些同行時，陳福陽表示，儘管晶片需求激增，但該公司仍在嚴格控制哪些訂單可以履行，這個想法是犧牲一些目前的營收，以避免未來出現供過於求的狀況。

博通是全球晶片大廠之一，產品涵蓋智慧手機零件、網路設備零組件到家用 WiFi 設備半導體，其財測被視為市場對蘋果、三星和 Google 等主要科技廠對未來產品需求的指標。財報發布後，博通盤後股價變動不大，小跌 0.1% 至每股 491.40 美元。

F2021 Q3 (截至 8/1) 財報關鍵數據：

淨營收報 67.78 億美元，優於 Refinitiv 調查預期的 67.6 億美元

non-GAAP EPS 報 6.96 美元，優於 Refinitiv 調查預期的 6.88 美元

毛利率報 75%，創單季紀錄

調整後 EBITDA 報 39.6 億美元

自由現金流 (FCF) 報 34.43 億美元

營收以業務別拆分：

半導體解決方案 (晶片銷售) 報 50.21 億美元，年增 19%

基礎設施軟體報 17.57 億美元，年增 10%

博通第三季營收年增 16% 至 67.78 億美元，執行長陳福陽表示，第三季實現創紀錄的營收，反映產品和技術在雲端、5G 基建、頻寬和無線傳輸等多個長期成長市場中的領導地位。

陳福陽表示，營收成長主因大規模雲端、伺服器客戶需求拉動，其中無線傳輸業務維持年成長表現。整體商用需求正在復甦，但第三季仍於復甦初期，因此表現較去年下滑。

財報顯示，網路晶片 (占半導體解決方案約 36%) 營收年增 19% ，陳福陽表示，成長主要來自電信業 5G 的投資擴大以及拿下資料中心以太網路橋接器顯著比例的市占。企業端需求與上季一致，仍未回到去年水準。

寬頻通訊晶片 (占半導體解決方案約 18%) 營收年增 23%，主要動能來自於 WiFi 6 部署成長 100%，以及光纖、DOCSIS 3.1 電纜數據機的雙位數成長。

無線射頻晶片 (占半導體解決方案約 29%) 營收較去年同期成長 35%。

儲存與橋接晶片業務 (占半導體解決方案營收約 13%) 營收較去年同期減少 9%，主因於企業端仍處於復甦初期狀態。

另一方面，基礎設施軟體營收主要由旗下博科通訊光纖 SAN 產品帶動，博科營收年增 27%，其他軟體業務年增 6%。

博通第三季產生 34.2 億美元的自由現金流，占營收 51%，預計第四季自由現金流將保持強勁。