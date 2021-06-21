擴產外也積極留才 博通近一財年認股權支出近20億美元 居費半首位

在各大晶片商積極緩解晶片缺貨衝擊之際，除了注資擴產外，為擴大競爭力，留住核心人才也成為企業的關鍵課題。巴隆周刊 (Barron’s) 自費城半導體指數成分股中，篩選出近一財年在認股權上花費最高的前 10 家半導體公司，其中博通以近 20 億美元支出，超越所有費半成分股。

巴隆指出，博通 (AVGO-US) 在上一財年因認股權衍生的費用達 19.8 億美元，位居費半成分股首位，若該公司向其 2.1 萬名員工發放相等價值的認股權，每人將獲得價值約 9.4 萬美元的股票。

其次為英特爾 (INTC-US)，該公司最近一年發行認股權的衍生費用為 18.5 億美元，然而因員工數較多，每人平均可獲得價值 1.68 萬美元的股票，Nvidia(NVDA-US) 以 14 億美元位居第 3，員工平均能獲得 7.36 萬美元的股票。

(圖：Barron's)

高通 (QCOM-US) 以 12.1 億美元名列第 4，5 至 9 名分別為恩智浦 (NXP-US)、美光 (MU-US)、應材 (AMAT-US)、AMD(AMD-US)、美滿電子 (MRVL-US) 和德儀 (TXN-US)，費用支出介於 3.84 億美元至 2.24 億美元，前十名總計認股權支出高達 80 億美元。

認股選擇權 (stock option) 通常在科技、新創公司中比較常見，即給予員工以約定好價格購買公司股票的權利，若公司股價漲得越高，則執行認股權可賺到的價差就越多，藉此激勵或留住公司人才。