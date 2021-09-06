蘋果股價創高 科技股為下半年黑馬？

台股最近十分勇猛，從這一波底部 16,248 點一路回升至 17,396 點，大漲 1,148 點，外資連續兩日大買現貨 394.66 億元，期貨空單未平倉口數維持在 2 萬口以下，新台幣也走升至 27.813 元，創三個星期以來的新高，台股多頭信心繼續挺進，不過很多投資人反應這一波賺了指數卻賠了價差，這是因為台股的輪動節奏一直在轉換，因此投資策略上一定要更具靈活彈性，才能享受到賺紅包的喜悅。



正當全世界還在為 Delta 雷厲風行封城管制時，台灣有幸可以見到「+0」，尤其在鴻海、台積電等民間團體和政府攜手努力下，鴻海的 BNT 疫苗將提早在 9 月初進來台灣，真是一大福音。因為唯有疫情控制穩定，台灣人民生命、經濟才能更好。



台積電 (2330) 意外宣布漲價帶動電子族群近日強勢回歸，電子成交比重持續維持在 5 成以上，近五個交易日，三大法人聯手買超台積電 53,697 張，台積電股價已連續三日站穩所有均線，來到一個半月來的新高點。



由於晶片持續短缺，包括聯電 (2303-TW)、世界(5347-TW)、力積電(6770-TW) 現在也傳出漲價之外還要求客戶簽訂 2～3 年長約「保價、保量」，聯電已通知客戶 11 月再漲代工價格，驅動晶片漲幅 10%～15%、特殊高壓製程漲幅至少 10%，預估聯電本季獲利繼續成長，而相關的個股下半年在漲價題材烘托下，營收獲利都可望有不錯表現。



下半年半導體市場仍十分火熱，除了蘋果 iPhone 13，索尼 PS 5 也在下半年推出小改款，微軟則藉由雲端串流，年底要登上家用主機遊戲平台，相關供應鏈像是鴻海 (2317-TW)、和碩(4938-TW)、台達電(2308-TW)、今國光(6209-TW)、茂達(6138-TW)、鈺太(6679-TW)、健策(3653-TW)、欣興(3037-TW) 都將提升拉貨動能。

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