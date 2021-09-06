【法人洞見】投信作帳股 這樣操作就對了

8/20 之前，台股一路探底，短短半個月的時間，下跌將近 1400 點。半個月前，我在我的頻道明確的告訴大家，綜合基本面、國際面、資金面評估，可以判定這波行情屬於「非理性超跌」。既然是「非理性」，當然下去的快，上來的也快囉！這就是為何台股能夠在這 11 個交易日，天天都推升指數新高，上漲超過 1300 點的原因。

當中我們可以發現，在下跌的過程中，投信的買超動作是最積極的，這個部分其實在半個月前，同樣提醒過各位。「季底」是作帳的時間，而季底的布局，通常會落在季中，回顧上一季的季中─5 月，當下經歷疫情的二度爆發，投信把握機會，危機入市，並且在 6 月、7 月逢高賣出，其中騰輝電子、順德、台半、朋程等作帳股，漲幅均超過 1 倍，大獲全勝。這一次，你認為它不會依樣畫葫蘆嗎？

正所謂無巧不成書，巧的是，8 月也正巧是季中，正巧 8 月回檔了近 1400 點，正巧投信再度危機入市，因此 9 月、10 月強勢股會在哪裡，應該不言可喻了！

半個月前，我教各位善用 3 大條件，挑出「反彈急先鋒」，至今這個方法儼然成為強勢股鐵律。近來漲勢最為兇猛的創惟、威鋒電子、力旺、新唐、智原、光罩，皆是運用這 3 大條件嚴選出來的股票。但今天，我們要來分享一點不一樣的。

找股票、買股票或許不難，但俗話說的好，「買股是徒弟、會賣股才是師傅」，如何判定投信作帳股何時該獲利了結，就是真功夫了！教各位一個快速的判定方法，只要出現「投信連 2 賣」，就要當心，有可能出現投信的提前結帳囉！

例、捷敏 9/1 為投信連賣第 2 天，隔天隨即大跌 6.5%；強茂 9/1 為投信連賣第 2 天，隔天差點打到跌停；朋程 8/26 為投信連賣第 2 天，隔天隨即大跌 7.4%，之後股價更是兵敗如山倒。這是一個簡單、好用，且能夠幫助你快速判定的好方法。可會不會有例外呢？會不會有那種，投信賣完又買回來，股價又漲上去的情況呢？當然會有囉！但這個方法，主要是幫助你「持盈保泰」，若投信不回來、股價一路破底不回頭，至少你已經賣在相對高點了！不是嗎？即便真的遇到投信回頭買超、股價走強的情況，那麼，重新追回來不就好了！

如今行情回來了！選股模式、賣股公式都制訂好了！你、是不是應該勇敢往前衝了呢！？



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