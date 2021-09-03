美8月非農就業數據將出爐 美元現反彈契機

美國今 (3) 日即將公布非農就業數據，FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正表示，如果 8 月的非農報告再次超越市場預期，就更有理由說服聯準會在今年內啟動縮表，美元反彈機率可望大幅提升。

FXTM 富拓指出，今天即將公布的非農就業報告，市場預期，8 月非農新增就業人數為 75 萬，稍低於先前的 94.3 萬，失業率預估將從 5.4% 降至 5.2%，平均工資成長率將維持 4%。

回顧 6、7 月的非農報告，由於連續兩個月優於市場預期，這也讓聯準會主席鮑爾表態認為「勞動市場有明顯進展」，肯定就業市場復甦。

楊傲正表示，今年以來市場持續關注通膨是否讓聯準會提前收緊寬鬆政策，不過聯準會官員多次提及，通膨目標雖然有進展，但還需要看到勞動市場的明顯復甦才會進行縮減購債規模。

雖然鮑威爾在央行年會上表明勞動市場復甦有明顯進展，但實際上美國總就業人數仍比疫情前水準減少約 600 萬，並強調雖有可能在今年減少買債，但並不會急於升息。

楊傲正認為，如果 8 月的非農報告再次超越市場預期，就更能說服聯準會在今年開始縮表，之後也不排除開始停止購債甚至升息，預估屆時美元反彈的機率會更大。

