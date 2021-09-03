北京將建立新的證交所 分析師：將新創投資留在國內

中國國家主席習近平周四 (2 日) 表示，中國將在首都北京設立證券交易所，為中小企業服務。《CNBC》引述 JP Morgan 分析師評論認為，中國明確地表明仍然需要資本，但必須符合其自身條件、在自家交易所取得。

習近平在服貿會上發表視訊致辭，提出這一政策，要「繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地」。

今年 3 月已有媒體報導，中國正在考慮建立一個交易所，以吸引海外上市公司，並鞏固其在岸股票市場的全球地位。其中的選項之一，是升級現有「新三板」。

分析師描述，這是對已經在北京推出 8 年的新三板精選層的重組或重塑，而不該將該交易所與上海、深圳和香港的傳統交易所相提並論。在新三板，專業投資者可以對數千家國內公司的股票進行交易。

中國證監會回應，設立北京證券交易所將有助於深化金融供給側結構性改革，完善資本市場體系。

官媒新華社周五發表評論文章解讀，表示北京證券交易所將牢牢堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重這類企業的發展規律及成長階段，提升制度包容性與精準性。

在美中關係日益緊張惡化之際，美國證券監管機構公開表明，如果在美國上市的中國公司不遵守美國的審計標準和制度，將要求這些中國公司在美國退市。

分析師稱，習近平藉此發出信號：即使美國市場的融資機會減少，企業家仍可以在中國獲得資金。

在此決定宣布前，JP Morgan 分析師 Joyce Chang 周四建議，近期中國推出多項政策，監管打擊正在升溫，投資人應迴避中國股票，但可以購買其債券。