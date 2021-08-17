北京監管政策成不定時炸彈 美SEC主席挑明中概股投資風險

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 周一 (16 日) 發出上任迄今最直接的警告，表示美國投資人對在美國上市的中國企業沒有太多認識，投資中概股存在一定風險。

詹斯勒透過一則影像訊息表示，已要求 SEC 幕僚暫時停止批准中國企業透過借殼上市在美國上市，希望投資人能得知更多企業結構的訊息。

SEC 數周前才暫停中國企業赴美首次公開發行 (IPO)，直到這些公司改善資訊揭露，當時 SEC 曾警告，投資人可能不知道自己投資的可能是空殼公司，而非直接買進在美國上市的中國公司股票。

詹斯勒說：「這代表揭露中國政府帶來的政治和監管風險，我們最近看到幾個這樣的例子，中國政府在過程中大幅改變遊戲規則。」

北京當局最近升高監管壓力，包括禁止多家補教業者營利，這使投資人擔憂政府更進一步的整頓，導致中概股暴跌。

詹斯勒也重申，美國必須有權力稽查在美上市中國企業的會計審計內容。美國去年 12 月通過一項法規，要求中概股允許美國官員審查財務資訊，否則必須下市。

詹斯勒正面臨國會方面對 SEC 加強監管中概股的壓力，中國叫車業者滴滴 (DIDI-US) 在美國 IPO 不久後，北京當局隨即以網路安全理由展開調查，導致滴滴股價暴跌。目前中國企業在美國的上市案，已經成為華爾街投資銀行爭相承銷的高利潤業務。

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