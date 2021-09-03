留給空頭的時間不多了

本週指數正式站穩季線，晶圓雙雄領軍代表電子股全面回神，指數不是下週重點，有拉回 空頭要趕緊回補，營收帶動的股價漲勢才是關鍵。

下週營收公告密集，根據股價位籌碼可以分成幾種狀況：

股價創高營收也可望創高：晶圓代工台積電聯電世界先進是目前主流，但是向上空間已經相對有限，利多應該是短線獲利減碼的機會。 營收成長持續股價在底部打底：利基型記憶體，華邦電、晶豪科、股價還在底部整理，而三哥鈺創本週走出亮眼走勢，關鍵是有搭上 USB4.0 的趨勢，下週公佈營收必須要能把握時機否則利多不漲利空下跌的狀況會讓股價未來越難上漲。 營收成長但是股價下跌：貨櫃航運目前在運價高漲不變但是籌碼凌亂之下，本週全面跌破季線，尤其是要現增的台驊投控還破底，這部分下週公佈財報如果利多不漲必須要特別小心。

總的來說下週指數理當根本週一樣在季線附近整理。成交量能維持在 3500 億附近是常態量，個別過題材上上週漲幅大的高速傳輸要進入休息，資金喜歡新鮮題材小而美的股票：車用題材走碳化矽，廣運、太極、威健可以關注; IGBT 可以注意健策、一詮；MCU 看來是九齊、凌通、笙泉，半導體設備辛耘、鑫科、弘塑等等可以期待。

Telegram 官方頻道：https://t.me/fsb688

Line@頻道：https://line.me/R/ti/p/%40354hudvs

專人諮詢：02-25415555

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險