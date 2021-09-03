101改選董監事 張學舜續任董座 朱麗文升任總座

台北 101 今 (3) 日召開臨時股東會改選董監事，本屆董監事名單出爐，展現台日合作，成功經營的企業代表，隨後召開董事會，董事長職務由張學舜續任，並聘任朱麗文擔任總經理一職。

台北 101 指出，13 位董事有兆豐商銀三位法人代表，包括現任台北 101 董事長張學舜、兆豐金控董事長張兆順、總經理胡光華；中華電信兩位法人代表，執行副總經理洪維國、副總經理張世忠：證交所副總經理陳麗卿；第一銀行副總經理周慶輝；中信金控副董事長陳國世；日商伊藤忠五位法人代表阿部邦明、相馬謙一郎、真木正壽、松井學、岡崎安和。

而 4 位監察人則由中央存保總經理蘇財源、副總經理鄭明慧；合庫金控總經理陳美足以及佟韻玲擔任。

101 說明，張學舜自 2018 年就任台北 101 董事長，打造台北 101 為代表台灣當代文明的地標，在任期間以人文、藝術、時尚、創意的元素進行策展與場域改造，包含 B1 美食街改造及大面植生牆、4 樓都會廣場花園、辦公大樓 35 樓 sky park 等，同時擴大舉辦台北 101 珠寶腕錶展成為全球知名大展，創造價值與獨特業績。

張學舜也首度打造雙跨年季「新年驚豔 101」，透過館內外策展與活動，帶動百萬人潮與過年熱鬧氣氛，將台灣的當代文明印象傳遞到全世界。

張學舜說，新的階段將與經營團隊一起努力，期盼經營更上層樓，讓台北 101 成為不只有高度，更是有內容與溫度的地方，成為代表台灣當代文明和生活美學的場域。

而新任總經理朱麗文由張學舜推薦，獲行政院及和政部支持，由董事會通過升任總經理。

朱麗文於台北 101 專案計畫籌備期即投入參與，共計有 22 年資歷，2017 年起接任商場事業處營運長，期間表現優異，連續於 2018、2019 年創下購物中心業績歷史新高，近一年多來，在疫情和觀光客縮減的重大挑戰下，快速應變、即時調整行銷業務策略，成功回補去年因疫情與觀光客缺少影響的業績，交出亮麗的營運績效。

朱麗文表示，往後將與董事長和台北 101 經營團隊緊密配合，努力達成各項營運成長目標，希冀能再創佳績。