力挺醫護！旺寶生醫暖舉 捐1萬片FFP2高防護口罩給台大醫院

本土新冠肺炎疫情反覆，全國醫療院所的儲備資源持續消耗中，旺寶生醫力挺台灣醫療體系、守護醫護人員，決定捐贈 FFP2 高防護口罩給台大醫院，盼以實際行動紓緩醫療物資壓力，助台灣早日脫離疫情。

旺寶生醫指出，日前得知台大醫院的醫療物資消耗極快，光是防護衣及口罩的月需求量就超過 15 萬件。旺寶生醫董事長吳同喬表示，為第一線醫護人員健康與安全盡一份力，公司捐出 FFP2 高防護口罩給台大醫院，共同為抗疫努力。

此次有賴口罩國家隊南六集團 (6504-TW) 全力支持與同喬集團、旺寶生醫積極調度，才能及早將醫療物資送抵台大醫院，而得力實業也共襄盛舉，捐出 1 萬件高防護立體口罩 FFP2。

旺寶生醫表示，此款高防護立體口罩 FFP2，百分之百台灣生產製造，通過 SGS 檢測，符合歐盟規格 CE 認證 (CE EN-149:2001+A1:2009 FFP2 標準)，比 N95 更高規格等級的防護力與密合度，除了能過濾油性及非油性粒子，更能有效阻擋液體噴濺，為南部不織布大廠南六最新研發製造新產品，本次與同喬集團、旺寶生醫合作一同執行愛心捐暖，支持台灣醫護，期待全民繼續保持警覺，讓社會及早恢復正常運作。