明年5G晶片價格持穩 外資挺聯發科 目標價維持1200元

外資今 (3) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 今年受惠各類需求強勁，營收可望年增 45% 以上，且受惠 5G 晶片市場更為集中，明年銷售單價可望持穩，將是聯發科明年主要成長動能，維持買進評等、目標價 1200 元。

外資表示，聯發科第三季營收原預期季增 0-5%，現今看起來可達區間上緣，有助全年成長 45% 以上，明年則隨著 5G 在非中國區的滲透率成長、5G 晶片銷售單價增加、旗艦機種市占續揚，以及 PMIC、ASIC 等動能，營收將再優於今年。

聯發科為因應明年成長，積極分散在 8 吋晶圓代工的生產比重，預計明年下半年開始將在台積電生產 12 吋 55 奈米的 PMIC，並向台積電取得更多 12/16 奈米晶圓產能，期望進一步滿足 5G RF 收發器不斷成長的需求。

此外，由於台積電近期上調晶圓代工費用，聯發科也全面提高晶片售價，包括 5G/4G 晶片、WiFi、ASIC 與 PMIC 等，降低成本增加帶來的壓力，外資預計，聯發科明年毛利率可進一步靠攏 46%。

外資也看好，由於 5G 世代的上升週期與 4G 相比，市場高度集中在聯發科與高通，兩家業者不再以出貨為競爭策略，而以追求整體營收、獲利成長為主要考量，有助 5G 手機晶片價格。

聯發科也持續推新品，優化產品組合，預計首顆 4 奈米晶片明年第一季就可問世，且第一年市占率將達 10%，出貨量約 800-900 萬套，此外，聯發科也開始進行測試 3 奈米的手機晶片，可望強化未來在旗艦市場的市占率。