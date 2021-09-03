周線量價背離堤防回馬槍 不鏽鋼族群下周可留意

行情一波波，漲幅一浪浪，沒幾天指數竟已反彈 1292 點，昨天大跌，今天大漲，還過高！真強還假強？今日節目參考：https://youtu.be/Ew0JxrfP96c

今天指數大漲！台積電、聯電貢獻不少！但面板 3 虎持續破低，亞德客 (1590 –TW)(工具機之王)、晶相光(3530 –TW)(CIS 概念股) 表現似乎不開心啊，盤面結構是不是有些怪怪的？

永誠投顧徐照興分析師表示，目前扯後腿的，可能會發生在費城半導體，昨日出現死亡交叉，而加權日、週 KD 黃金交叉，月 KD 死亡交叉，定義為 (16248 到 18034 的區間盤)，若以二分法來看(中值在 17141) 在成交量遲遲無法放大下，接近區間上緣，應站在賣方，盤中的停損停利點就格外重要，不要抱上又抱下，白忙一場

iPhone 有機搭配低軌衛星，相關概念股台揚 (2314-TW)、華通 (2313-TW)、金寶(2312-TW)、昇達科(3491-TW)、同欣電(6271-TW)、公準 (3178-TW)，而新蘋概股，我們也在理財大亨節目分享過了(周一預錄的)，今日鉅祥(2476-TW)、創惟(6104-TW) (連續飆漲後，今還能拉尾盤，留長下影線)、全新(2455-TW)、精材(3374-TW) 漲跌互見，在行情混沌不明下，看看就好！https://www.youtube.com/watch?v=wvo8BQVrchM

電動車電池概念股美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，指標股衝出去，其他電持股再留意，否則，敵不動，我不動，不用隨意浪費子彈，今美琪瑪較弱，堤防出現落後補跌，但整流二極體概念股，昨天弱勢，今天指數大漲，似乎也漲不動，手中有的人風險還是要控制好！

IC 設計概念股漲勢不同步，矽統 (2363-TW)、愛普 (6531-TW)、紘康(6457-TW)、晶宏(3141-TW) 漲停，威鋒電 (6756-TW)、茂達(6138-TW)、通嘉(3588-TW)、敦泰(3545-TW) 卻往下跌，各彈各的調，操作需相當靈活，Telegram：https://t.me/imoney168。

不鏽鋼族群下周可留意 ，相關概念股以整理再 FB 社團，有需要的讀者，可再自行加入搜尋 (不鏽鋼概念股)。

本周指數如預期再度大漲 306 點，但明顯週成交量跟不上，追價意願薄弱，自己操作要盯緊一些，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者。

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