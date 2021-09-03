汽車、通訊續強 信邦8月營收22.18億元 再創單月新高

連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (3) 日公告 8 月營收，在汽車、通訊及電子週邊產業應用續成長下，營收 22.18 億元，續創單月新高，月增 0.8%、年增 13.11%，累計前 8 月營收為 169.10 億元，年增 23.2%，也創同期新高。

信邦表示，若以累計前 8 月來看，五大應用中，醫療及健康照護、工業應用產業均年增逾 2 成，汽車產業成長 93.19%、通訊及電子週邊產業成長 36.65%，不過綠能及節能產業 1.48%。

信邦解釋，綠能及節能產業營收衰退，是因為去年中國風電補貼期限屆滿，掀起風電搶裝潮，導致今年整體風電需求下滑，公司風電連接線組出貨也因此衰退。

不過，太陽能微逆變器直流電與交流電的連接線組，受惠於既有客戶需求持續增加，以及新客戶加入，出貨保持強勁成長，加上其他產業應用出貨仍暢旺，也抵消風電需求下滑影響。

以信邦五大產業應用營收占比來看，通訊及電子週邊產業 27.66%、工業應用 27.12%、綠能及節能 24.17%、汽車 11.40%、醫療及健康照護 9.65%；就產品別的話，連接線組產銷占 73.94%、連接器及零組件銷售 26.06%。