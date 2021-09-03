〈航運指數〉歐洲線運價轉漲 美國線續寫新天價

上海航交所今 (3) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 117.03 點至 4502.65 點，續創新高，周漲 2.67% 也高於上周的 1.05%，三大遠程航線同步上漲，美東線和美西線運價均續創高，歐洲線也終結連 3 周下滑整理。

據 SCFI 報價，歐洲線運價回穩，本周每 TEU 報價轉升 78 美元至 7443 美元，周漲 1.06%，終結連 3 跌。

而美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 11648 美元，續漲 510 美元，周漲幅達 4.58%，美西線也大漲 317 美元至 6266 美元，漲幅多達 5.33%。

貨攬業者指出，運價持續攀高主要是因傳統旺季效應再加上塞港問題無解所致。

由於歐美感恩節和耶誕節前的拉貨需求熱絡，艙位周轉率處嚴重失衡狀態，過往正常水準船舶到港等候卸貨需耗時 1.5-2 天，目前已需耗時至少 7-10 天。

同時，美國遭逢颶風天災，進而造成航班周轉率更低，接下來又有中國十一長假，貨攬業者預料，運價向下回檔的可能性不大。

若從 Drewry 世界貨櫃指數 (WCI) 來看，至 9 月 2 日，一周來續漲 1.7% 或 170 美元，每 FEU 運價達 9987.27 美元。