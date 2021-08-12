陽明Q2賺超過1股本 上半年EPS 17.88元 貨櫃三雄合計獲利1700億元

貨櫃航商業者上半年獲利大噴發，陽明 (2609-TW) 今 (12) 日公布財報，上半年稅後純益 590.52 億元，年增 6765.8%，每股純益 17.88 元，其中，第二季每股純益 10.39 元，一季就賺超過一個股本。

加上長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 上半年獲利 781.41 億元，336.87 億元，合計上半年貨櫃三雄一共賺進 1700 億元。

陽明第二季合併營收 732.71 億元，年增 130.77%，營業毛利 440.87 億元，年增 2008.96%，毛利率 60.17%，年增 53.59 個百分點，營業利益 423.49 億元，年增 6691.64%，營益率 46.7%，年增 44.74 個百分點，稅後純益 345.35 億元，年增 51238.8%，每股純益 10.39 元。

陽明上半年合併營收達 1355.54 億元，年增 104.17%，營業毛利 758.18 億元，年增 1929.59%，毛利率 55.93%，年增 50.3 個百分點，營業利益 714.37 億元，年增 8234.28%，營益率 52.7%，年增 51.41 個百分點，稅後純益 590.52 億元，年增 6765.81%，每股純益 17.88 元。

展望後市，海運業者多半認為，海運有望一路旺至年底，不過，外資已提出不同看法，有外資指出，仍須留意歐美報復性消費潮可能轉向服務業，並使終端消費品拉貨需求趨緩，而隨著疫情趨緩，供應鏈緊張程度也可望緩解。