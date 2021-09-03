【安聯投信】電子領頭 台股重返季線 周線連二紅

台股延續 8 月底以來反彈走勢，3 日更在類股輪動狀況在晶圓雙雄領軍下，大漲 197.16 點收在 17516.92 點，收復 5 日線和季線位置，並帶動電子成交比重回升至 64%，整體成交值放大至 3652.44 億元，周線連兩紅。IC 相關族群、紡織等類股表現也不俗。

安聯投信台股團隊表示，回顧過去，台股回測 5 月低點，儘管期間有諸多海內外雜音輪番干擾，但隨後低接買盤回籠，加上受惠晶圓代調漲晶圓代工價格訊息，台股從 8 月下旬快速收復失土，全月加權指數收漲 1.41%，高低點差距達 1395 點。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股延續 8 月底來的走勢，近期主軸在於半導體相關，其中又以晶圓代工與 IC 設計的表現較佳，領漲族群重回電子類股；大盤看似受前波套牢反壓所困，但觀察晶圓雙雄與金融股皆創高價，大盤可望維持多方整理格局。

對於國際情勢上的影響，廖哲宏表示，面對疫情變化、基本面的年增率下滑、FED 政策趨緊的預期等負面因素仍未完全解除，近期台股轉強的動能來自於晶圓代工漲價對整個供應鏈的帶動，我們認為聚焦疑慮較低的類股、由下而上投資台股會是現階段較好的策略。

至於美股表現與台股的關聯，安聯投信台股團隊表示，在 QE 縮減的預期下，美元相對走強，從資金面的角度，美股走強或有可能來自於市場對美元資產的青睞，針對這部分後續發展以及可能對台股盤勢的影響也將持續觀察。

就題材面，面對近期台股、尤其是電子股展現強力反彈，廖哲宏表示，以 2022 年企業盈餘表現，電子類股企業盈餘的表現較優於金融與非金電。電動車、高速運算與人工智慧等長線成長動能仍將持續，半導體上游是此類題材較佳布局方向；除自動化、電動車、 景氣循環向上類股外，東南亞疫情若放緩，現階段被壓抑如成衣、製鞋等或有機會表現。

就資金面和技術面來看，安聯投信台股團隊表示，當沖警示新制實施後，量能萎縮應屬常態，建議先從價格走勢來看大盤強弱，近期台股已重回多頭排列，惟前述負面因素仍待消化，行情短期仍以區間視之。 外資近五個交易日累積買超逾 900 億元也是推升台股走強的短線因素之一。

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