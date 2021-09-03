【先進全球投顧】週報-全球市場回顧與展望

未來國際總體經濟與金融市場展望

歐洲

本週歐洲市場就大盤指數來看，英國 26 日至本週 2 日上漲 38.92 點 (0.546%)；德國方面上漲 46.97 點 (0.297%)；法國則是上漲 97.05 點 (1.456%)。

本周 STOXX 600 指數上漲 0.778%。歐洲綜合指數本週表現上揚，雖未過前高，但漲勢還算強勁，漲幅再次擴大。法國股市先前因為短線消息而落後其他國家指數，本週進行較為強勢的反彈。在美國決議開始縮減購債規模後，歐洲央行的步調也漸漸受到外界關注。更新最新數據，歐元區 19 國的消費者物價指數在八月上漲了 3%，遠高於 2.7% 的預期，而七月則為上升 2.2%，皆遠離歐洲央行的 2% 目標。通膨壓力使得歐洲央行的壓力越來越大，不過組成的畢他們仍舊認為物價增長將於未來放緩，由於歐洲工資並未見成長，由於工資的上漲常常為連續性通膨組成的必要條件。

貨幣市場方面，本週歐元相對美元上漲 1.055%。由於歐洲市場通膨走向十年高，原本堅守寬鬆的歐洲央行，面臨高漲的鷹派呼聲，要求縮減購債。消息一出使得歐元應聲上漲。未來歐洲央行的動向也將開始受到外界的注意。只是歐洲整體市場所牽扯國家眾多，預期進行大規模動作仍將緩於美國市場。

北美

本週美國市場就大盤指數來看，上週 26 日至本週 2 日 S&P500 上漲 67.04 點 (1.500%)、道瓊工業指數指數上漲 230.70 點 (0.655%)、Nasdaq 指數上漲 385.40 點 (2.579%)。

本周美國三大指數中科技股表現強勁，納斯達克指數再創歷史新高。美國上周初領失業救濟金人數低於市場預期，強勁的經濟數據使得週四科技股漲幅相對落後。市場目前關注於週五的非農就業數據相關報告，以判斷未來美國聯準會的利率政策方向。經濟數據時好時壞，時常左右短線股市上的表現，但即便在較為鷹派的訊息釋出後，美股仍舊緩步墊高，也意味著市場風險偏好度仍高，同時美國在經濟上也不存在崩潰的危機，這也成為股市長期走揚的重要定心丸。晚間非農數據勢必影響短線方向，但對於長線的美股而言，仍不必過於擔憂。

美元指數 (DXY) 自上週 26 日至本週 2 日下跌 0.892%。美國在決定縮減購債後美元指數便連日下滑，主要原因來自美國聯準會主席於談話中表示聯準會不會立即升息，市場解讀主管機關目前依舊較為鴿派，也使得美元在遇到前高後再次回檔修正。而今晚美國非農數據將再次左右美元指數短線的動向。

亞洲

本週亞洲市場就大盤指數來看，26 日至 2 日中國上證指數上漲 95.38 點（2.724%）、日經指數上漲 801.22 點（2.888%）、韓國指數上漲 47.32 點（1.513%）、恆生指數上漲 674.74 點（2.655%）、台灣加權數上漲 252.80 點（1.481%）。

亞洲市場本週再次以上漲作收，中國及恆生指數漲幅領先其他市場表現。中國上證指數於利空消息重擊下在 7 月 28 日見到本波最低點，並且用一個月的時間回到了先前下殺的壓力點位。即使面臨該國境內市場不安定的因素，中國股市依舊展現強勁的反彈。在該國仍舊存在政治上不確定性因素的情況下，短線上突破壓力區間的可能性不高。中國政府進行前所未有大刀闊斧的改革使市場產生漣漪，而這些改革將對該國產生多少影響，得待時間漸漸消化。香港股市則相對承壓，可能與中國政府持續對香港地區進行更多規管有關。

貨幣市場方面，人民幣相對美元於低檔持續徘徊，本週隨股市上漲而上揚，但與股市一般，未過前波高點。未來人民幣走勢可能在區間中進行長期整理，需要等到更多利多或者利空消息出爐，才有近一步向上或者向下突破的空間。

大宗商品

原油期貨本週上漲 3.426%，收 69.73 美元。盤中一度站上 70 美元關卡。利多消息提振原油價格再次上揚。受到颶風艾達的侵襲，墨西哥灣地區仍有 150 萬桶的原油生產設施處於停產狀態。加上美國能源資訊署數據顯示，上周原油庫存處於 2019 年 10 月以來最低水平，推動本週國際油價上漲。

大宗商品方面，上漲 1.647%。美元指數下滑使得大宗商品價格獲得提振。就技術面而言，大宗商品價格持續於大區間中震盪。受美元指數左右較大的黃金則靜待即將於週五晚間的非農就業指數公布，屆時將有更大的震幅出現，價格也會有更為明確的方向。

新興市場

本週新興市場債指數表現上揚，主要受到聯準會釋出鴿派信號的影響。全球景氣無疑仍在復甦道路上，而變種病毒成為了左右新興市場的關鍵因素。原物料持續保持在多頭格局有利於部分國家之公司債發展，同時低利環境也有利新興市場吸納資金。

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