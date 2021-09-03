路透：若能掌握尖端技術 日本考慮支持威騰電子併購鎧俠

路透引述兩位知情人士報導，針對威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 與鎧俠 (Kioxia) 併購案，日本經濟產業省的立場似乎正在軟化，若能由日本掌握尖端技術的控制權，經濟產業省將準備支持這項併購案。

一位熟悉監管機構內部討論的知情人士稱，該部門將支持對日本非常重要的半導體產能創新，不過威騰電子必須提出一項日美雙方均滿意的計畫。

目前，日本經濟產業大臣梶山弘志 (Hiroshi Kajiyama) 尚未公開表態是否支持合併，但一位了解內部討論狀況的知情人士透露，長期被視為對海外併購具有敵意的經濟產業省正在轉變立場。

知情人士認為鎧俠光靠自身具有一定局限。他稱：「我們的半導體戰略不需要一定是 100％的日本產品，我們的立場不再是拒絕一切，而是提出附加條件。」

一旦合作成真，日本可望在這場由技術主導的地緣政治競爭中獲取更大影響力，包含解決晶片缺貨問題，並在半導體領域與美國建立更深入聯繫。

針對上述報導，威騰電子在日發言人無法立即評論。

路透上月報導稱，兩家公司有望在本月達成合併協議，且可能由威騰電子執行長 David Goeckeler 負責管理合併後公司，但目前看來，相較於合併案，鎧俠似乎更傾向 IPO。

鎧俠和威騰電子作為全球 NAND 快閃記憶體大廠，合併後在 NAND 快閃記憶體市場市佔率將達 34%，可望緊追市場龍頭三星電子 (005930-KR)。