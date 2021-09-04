備戰地緣政治風險 三星砸逾2億美元投資本土半導體設備、原料商

日經 (Nikkei) 周六 (4 日) 報導，三星電子為了避免受到日韓或美中貿易衝突等地緣政治風險影響，正在南韓國內布局晶圓設備和原物料供應鏈，砸下超過 2 億美元投資至少 9 家公司。

據三星與被投資企業向韓國證券交易所遞交的報告，自去年中以來，三星共向 9 家中型公司投資 2762 億韓元 (約 2.38 億美元) ，在供應鏈投資的規模與去年 7 月之前相比大相逕庭。

這 9 家企業都是在特定領域擁有優勢的中型企業，其中 8 家為上市公司，1 家為上市公司子公司。三星透過私募新股對這些公司持有不到 10% 的股權，但提供技術支援，而許多被三星相中的公司打算將這筆資金用於研發。

半導體化學原物料廠 Soulbrain 獲得三星 249 億韓元投資，該公司主要供應晶圓清洗用的氫氟酸、沉積的蝕刻液等產品。三星還向半導體設備商 KCTech 投資 207 億韓元，該公司許多產品在日本擁有一定規模的市占率。

三星去年 3 月還砸下 430 億韓元，入股光罩保護膜、半導體設備商的 Fine Semitech。此外，8 月三星向蝕刻原料的 DNF 公司 投資 210 億韓元。

三星在談到投資目標時表示，透過加強與眾多公司的聯繫，可以提高半導體業務的競爭力，另外，國際爭端讓晶圓業務的展望蒙上陰影，因此必須有所準備。

2019 年 7 月，日本宣布對運往南韓的半導體化學原料實施出口限制，南韓企業也開始意識到對日本的高度依賴風險。南韓總統文在寅因此宣布促進該國晶圓原料、零件和設備國產化。南韓 8 月公佈政府 2022 年預算，為產業發展撥款 1.68 兆韓元，年增 9%。

美中衝突等政治風險也不容忽視，三星對中國半導體業務可能會受到面對美中之間的貿易、科技的緊張關係影響，而失去美國的原料、設備供給。

韓國半導體供應商正蓬勃發展，EBEST 證券挑選的 14 家半導體供應商中，有 13 家今年上半年的營收較去年同期平均成長 39%，超過所有韓國公司 17% 成長率。

除了三星之外，SK 海力士等企業也正在採取類似的動作，加速半導體原物料布局。不過，與日本相比，南韓在半導體設備和原料方面仍處於開發階段。