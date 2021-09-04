〈熱門股〉備戰下半年品牌手機新品 全新周漲1成

進入下半年傳統消費性電子旺季，包含蘋果 (AAPL-US)、安卓陣營預計都推出新一代旗艦手機搶市，隨著客戶拉貨動能轉強，砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 8 月營收再度站上 3 億元大關，續寫歷史第三高紀錄，也帶動本周股價周漲 1 成，收復所有均線，並登上近 1 個月高點。

全新 8 月營收達 3.15 億元，月增 8.8%、年增 51.5%，續創歷史第三高紀錄，僅次今年 3 月、6 月的 3.42 億元、3.19 億元，累計今年前 8 個月營收已達 23.91 億元、年增 43.4%，維持雙位數成長。

全新是砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 上游廠商，隨著市場預期蘋果將在 9 月推出新一代智慧型手機 iPhone 13(暫稱)，非蘋陣營也將陸續推出旗艦新機迎戰，手機 PA 需求可望逐步增溫，全新營運也可望將隨著穩懋、宏捷科同步成長。

展望下半年，全新續看好微波、光通兩大應用領域，隨著 5G 滲透率提升、WiFi 6 應用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 動能恢復下，加上中國基建較上半年回溫，樂觀看待下半年營運將優於上半年。