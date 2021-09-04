〈美股熱門股〉線上約會Match納入標普500飆近11% 滴滴ADR低檔反彈周漲近10%

線上約會軟體 Match 集團將納標普 500 指數 盤後飆近 11%

標普道瓊指數周五 (3 日) 宣布，線上約會公司 Match 集團 (MTCH-US) 將取代非處方藥廠 Perrigo (PRGO-US) 納入標普中型股 400 指數，正式進入標普 500 的行列，並將於 9 月 20 日盤前生效。

Match 集團盤後大漲 10.67% 至每股 148.19 美元，市值超過 400 億美元。Match 集團旗下約會軟體包含 Match、Hinge、Tinder 以及 OKCupid。

Match 2021 會計年度第二季營收 7.08 億美元，年增 27%，付費用戶數量持續成長，第二季全球達到 1500 萬人，年增 15%。

傳中國國企將入股 滴滴 ADR 勁揚 2.5%、周漲近 10%

周五彭博引述知情人士報導，北京市政府提議讓總部位於北京的首都旅遊集團等國營企業出資收購滴滴出行 (DIDI-US) 股份，並考慮以黃金股 (Golden Share) 方式入股，代表具有否決權和董事會席次，部分情況下，此方式比其他股權有更重要的投票權，且多半由政府持有。

滴滴 ADR 盤中漲幅一度擴大至 8%，漲勢仍漲 2.5% 至每股 9.02 美元，周漲將近 10%。隨著監管壓力與日俱增，滴滴上市至今已跌近 37%，市值縮水三分之一。

在近期中國政府監管措施更為明朗後，資金回流中概股，中國網路監管機構本周針對希望上市的公司提出兩個重要條件，包括遵守國家法律法規和確保國家網路安全。

Moderna 向歐洲監管機構申請加強劑量 股價漲 4.8%

Moderna 周五宣布已向歐洲藥品管理局 (EMA) 提交有條件銷售的疫苗加強劑申請書。該公司執行長 Stephane Bancel 表示，修正後第 2 階段研究顯示，加強劑劑量為原本疫苗用量的一半，足以對 Delta 變種病毒產生強大的抗體反應。

Moderna (MRNA-US) 周五收盤上漲 4.79% 至每股 416.7 美元，輝瑞 (PFE-US) 收盤持平，BioNTech (BNTX-US) 上漲 1.76%。

Moderna 本周三已向美國食品藥品管理局 (FDA) 申請使用一半劑量的加強劑量。據華爾街日報 (WSJ) 引述消息人士表示，由於可比較數據有限增加評估的難度，FDA 還正在考慮是否授權該公司的加強劑量低於前兩劑。