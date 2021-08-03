德國計畫施打第3劑疫苗 採用BNT或Moderna 英日也在考慮

據《法新社》報導，德國衛生部周一 (2 日) 表示，為防範新冠疫情傳播，德國將從 9 月開始提供新冠疫苗「第三針」加強注射，並使 12 至 17 歲的兒童更容易接受注射。

衛生部長 Jens Spahn 與地方官員會談後，同意老年人和高危人群應該接受加強注射，理由是擔心一些群體的「免疫反應減弱或迅速下降」。

根據文件，無論之前這些人打的是何種疫苗，行動疫苗接種小組第三針均提供輝瑞 / BioNTech 或 Moderna 疫苗。部分符合條件的人也會進行加強針，包括免疫系統較弱的人。德國政府計畫自 9 月 1 日起實施接種。

對於 12-17 歲的人，STIKO 疫苗監管機構目前只在有既往疾病或與高危險人群住在一起的前提下，才建議施打疫苗，不過部長們已同意，對此類人群提供更廣泛的接種。

部長們強調注射是自願的，但表示讓兒童和青少年接種疫苗，可以大為提高暑假後返回教室的安全性。

此外，英國政府預計最快 9 月 6 日起，讓 3200 萬名民眾追打第 3 劑疫苗，包括所有 50 歲以上成年人、免疫功能不全人士及醫護人員。由於研究顯示，BioNTech 疫苗最能有效對抗 Delta 變種病毒，英國政府預計以此為第三針，但最終仍將取決於英國疫苗接種和免疫聯合委員會的建議。

據《日本經濟新聞》報導，日本厚生勞動省正考慮 2022 年為民眾接種第 3 劑疫苗。