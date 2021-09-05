〈觀察〉銀行Q4搶灘高資產財管 兩大挑戰待解

銀行搶灘高資產財富管理市場，獲准開辦的銀行摩拳擦掌，積極備戰打造私人銀行，但除了拓展客源外，隨著美國聯準會縮表時程逼近，讓主打可投資結構債、不受信評限制的海外債面臨不小挑戰。

根據金管會公布的億元高資產客戶財管方案，放寬投資人可購買銀行發行的外幣金融債券可連結衍生性金融商品或為結構型債券，所投資的海外債也可不受信評限制。

不過，就在聯準會預告可能在今 (2021) 年底啟動縮表讓股債面臨亂流，不只美股至高檔拉回，美國 10 年期公債殖利率更一度跌破 1.3%，儘管聯準會重申縮減購債不代表會立刻升息，推升債券殖利率反彈，但已讓市場對於聯準會啟動貨幣緊縮產生預期心理，恐將牽動日後投資意願。

在客源擴展方面，取得財富管理 2.0 許可的銀行，初步先將目標客群鎖定自家既有的客戶，以及台商資金回流潛藏理財客層，希望能在這些高資產客戶加持下，成功打造台版私人銀行。

銀行主管說，有別於一般財富管理業務以理財為主，考量高資產客戶除了理財，通常還有稅務、資產傳承、配置與接班等需求，也因此，銀行因應財管 2.0 除了大量提供客製化理財商品外，也積極升級人力素質與規模。

為師法外銀規模完整、一條龍的財管服務，部分國銀也積極與外部顧問單位合作，研議擴編包含稅務、高階金融交易、洗錢防制、私人銀行顧問等專責人力，以客製化的服務模式，讓這群億萬富豪心甘情願將錢留在台灣，進而深化關係，挹注銀行業務。