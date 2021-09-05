〈觀察〉台灣發展低軌道衛星 電信商看法兩極

台灣低軌道衛星及同步衛星頻譜計畫出爐，預計明年發出首張執照，儘管低軌衛星被視為未來 6G 技術關鍵，但台灣 5G 才商轉一年多，電信商對於發展低軌道衛星看法兩極。

交通部最新修訂通過的無線電頻率供應計畫，將加速釋出衛星頻譜執照，並開放國際衛星業者與已有 28GHz 頻段的台灣電信商合作，待頻譜釋出後，將不會再上演 5G 競標爭奪戰，而是採申請審核制。

低軌道衛星與傳統衛星相比，距離地面較近、最短僅幾百公里，容量大且傳輸延遲性更小，可彌補目前網路無法覆蓋的區域，如海上、航空等，因此吸引不少國際巨擘積極搶進布局，更將來台擴大據點。

不過，台灣 5G 開台今年中才滿周年，消費用戶滲透率僅 11%、企業市場仍處開發階段，隨之迎來低軌道衛星，台灣電信商看法卻不相同，中華電與遠傳持開放態度，台灣大則相對保守。

中華電布局低軌道衛星相當積極，並成立衛星策略發展小組，董事長謝繼茂喊話，將與特斯拉執行長馬斯克創辦的航太公司 SpaceX，所推動的低軌道衛星連網計畫 Starlink 合作。

中華電表示，低軌道衛星優勢在於可快速佈建、便利性高，不過整體成本相當高，未來低軌道發展後，中華電擬將持續扮演營運服務商，進行系統整合、提供技術服務，預期不會提供硬體設備。

台灣大董事長蔡明忠則認為，美國、非洲、澳洲等荒涼地區因缺乏固網光纖覆蓋，因此需要低軌道衛星，但台灣屬於小島，光纖固網、網路相當密集，且在政府推動偏鄉數位發展政策下，許多偏鄉地區網路涵蓋已經很充足。