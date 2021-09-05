〈觀察〉越南疫情反覆 離完全復工仍有一段漫長路

越南疫情反覆不定，台廠雖有復工，但持續受到生產進程干擾，短期仍需很長時間才能恢復原產能。

錩新 (2415-TW) 近日公布 8 月營收，達 8063 萬元，創下 15 個月來新低，較上月及去年同月都腰斬，主因錩新生產基地集中在越南，造成產能供應不及。

在越南生產比重高的高爾夫球具、製鞋廠，8 月營收受停工影響預料將也相當劇烈，且即使復工，仍需要相當長的時間才能恢復產能。

在越南南方六省設廠的台廠來看，錩新越南廠配合防疫停工或降載生產近 50 天，估計即使封城禁令解除，距離完全恢復生產，至少需要 1 個月以上的時間。

在越南投資的台商指出，越南南方省分要求延長企業停或降載生產的措施一再延長，主要是南越鄰胡志明的六省包括頭頓、同奈、平陽地方政府聯合採取封鎖措施，造成企業停工由 8 月一直延到 9 月 15 日，接下來將有更多在越南南部設廠台商，會陸續宣布遵循政府封鎖措施持續停工到 9 月中。

即使越南政府在 9 月中旬宣布企業可復工，但依照春節後台商在中國大陸廠區復工程序來看，越南可能採取的程序在要求復工員工進入防疫旅館等方式先行集中隔離 14 天，同時，對於廠區的健康維護措施進行逐一的檢查合格後才准開工。

再者，越南政府可能也要求廠商產能負載率僅能以 20%、30%、40% 的遞增方式逐步提高，防止大量集中員工生產，造成防疫破口。