【袁志峰專欄】市場焦點轉向國企股

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $48.25

1) 股市前景

受國內股市下跌影響，恒指及恒生科指連升 4 日後周五回吐，跌幅温和，成交持平，可視作健康調整。踏入 9 月，南向資金淨賣出顯著減少，頭部科技股的抛售潮已完結。近期短線資金聚焦國企股，估計仍可持續，維持板塊輪動格局。美國 8 月新增職位遠遜預期，下月美聯儲公布縮減買債規模的概率有所下降，令美滙指數回軟，將有利新興市場股市表現。建議長線關注國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是中國移動 (941) — 今年上半年業績勝預期，收入及盈利達 4436 億元 (人民幣 · 下同) 及 591 億元，同比增長 13.8% 及 6.0%，中期息增 6.5% 至 1.63 港元。期內，移動 ARPU 為 52.2 元，同比增長 3.8%，扭轉了自 2018 年以來的下滑趨勢。另外，公司計劃發行最多 9.65 億股人民幣股份，佔擴大後股份總數的 4.5%，預期集資達 560 億元，用作發展 5G 網絡建設，有利長遠業務增長。現價對應 2020 年度市盈率 7.7 倍，市淨率 0.72 倍，股息率 6.8 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 55.0 港元，止損價 46.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 68 點，初段上演 V 型走勢，跌幅先擴大至 279 點後收窄至 38 點，隨後輾轉回落至收盤，收報 25902 點，跌 188 點或 0.7%。成交額按日增 1% 至 1721 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金淨賣出約 2 億元，包括淨買入 7 億元快手 (1024) 及 4 億元中國移動 (941) 股份，淨賣出 8 億元騰訊 (700) 及 8 億元港交所 (388) 股份。9 月以來淨賣出 10 億元，8 月淨賣出 198 億元。全周計，恒指升 1.9%。

藍籌股 26 升 28 跌 4 持平。中石化 (386) 及交通銀行 (3328) 漲 3%，為升幅最大藍籌。中石油 (857)、石藥集團 (1093)、中生制藥 (1177)、蒙牛乳業 (2319) 及中國海外發展 (688) 升逾 2%。華潤置地 (1109) 及藥明生物 (2269) 升逾 1%。萬洲國際 (288)、阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、比亞迪 (1211) 及港交所 (388) 跌逾 2%。瑞聲科技 (2018)、金沙中國 (1928) 及銀河娛樂 (27) 跣近 2%。

恒生科指跌 1.1%，收報 6728 點，成份股 10 升 20 跌。大型科技股普跌，快手 (1024) 升 2%，騰訊 (700) 及網易 (9999) 跌逾 1%，百度 (9888) 跌逾 2%，阿里 (9988) 及美團 (3690) 跌逾 3%。新東方在線 (1797) 跌近 4%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060) 及金蝶國際 (268) 跌 2%。汽車之家 (2518) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。ASM 太平洋 (522) 及明源雲 (909) 升逾 2%。全周計，恒生科指升 6.4%。

板塊方面，石油、醫藥、風電、電力、黄金、水泥、航運及煤炭股逆市上升。新天綠色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 升逾 5% 及 3%。華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升逾 9% 及 5%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升 2% 及 3%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 升 3%。中遠海控 (1919) 升 3%。兗州煤業 (1171) 跌 3%。汽車、教育及啤酒股跑輸大市，跌幅居前。長城汽車 (2333) 跌近 3%。新東方 (9901) 及宇華教育 (6169) 跌逾 4%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 跌 2%。

周五上証指數小幅高開，初段漲幅擴大至 0.5%，隨後輾轉回落至收盤，最多曾跌 0.8%，收報 3581.73 點，跌 0.4%。深証成指跌 0.7%，科創 50 指數升 0.1%。滬深兩市總成交約 15700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1400 億元。滬深股通北向資金淨買入 71 億元，9 月以來淨買入 199 億元，8 月淨買入 269 億元。全周計，上証指數升 1.7%，深証成指跌 1.8%。

3) 宏觀 / 行業訊息

彭博引述知情人士透露，近日有初創公司向上海發改委申請，欲向在開曼群島等地註冊成立的關聯實體注資，結果遭到駁回。據悉，提出申請的公司被告知，對外投資 VIE 的程序已暫停。消息人士稱，監管機構正討論在全國範圍對 VIE 進行更嚴格的監管，規則尚未確定，目前未清楚對 VIE 的影響。(信報)

美國勞工部公布，8 月份失業率降低 0.2 個百分點至 5.2%，符合預期，但非農新職位由 7 月向上修訂後的 105.3 萬個，勁縮至僅 23.5 萬個，遠遜預期的 73.3 萬個。(信報)

中國汽車工業協會公布，根據協會統計的重點企業情況預估，內地 8 月汽車銷量為 171.1 萬輛，按年瀉 21.8%，按月挫 8.2%。期內乘用車銷量按年減少 17.5%，商用車銷量大減 43.8%。(信報)

4) 個股訊息

中芯國際 (981) 宣布與上海自貿試驗區臨港新片區管委會簽合作框架協議，計劃建設月產能 10 萬片、28 納米製程的晶圓代工生產線，項目總投資額高達 88.7 億美元。這些晶圓主要用於汽車製造、圖像傳感器、Wi-Fi 設備等，為目前最短缺的類別之一。(信報)

京東 (9618) 宣布增持物流園公司中國物流資產 (1589)，旗下京東智能產業發展向中國物流資產董事長兼執行董事李士發收購 9.16 億股，佔已發行股本 26.38%，作價 39.87 億元，相當於每股作價 4.35 元，較該股停牌前收市價 4.05 元溢價 7.4%。京東原持有中國物流資產 10.64% 股份，完成交易後持股量將增至 37.02%。(信報)

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