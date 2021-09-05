〈面板景氣反轉〉客戶踩穩成本底線 驅動IC價格再漲空間有限

隨著近來電視、IT 需求急凍，加上多數消費者採購需求到位，面板報價跌勢明確，面板廠為求守住獲利，對成本態度轉趨保守，基本上能降就降，即便不降也不能上漲，零組件業者如驅動 IC 等上游供應鏈，第四季價格再漲空間相對有限。

驅動 IC 封測龍頭頎邦 (6147-TW) 董事長吳非艱也指出，半導體業漲價非常態，驅動 IC 封測價格已連漲四季，漲勢已差不多，即便後續還有漲價機會，還是需考量漲價對客戶造成的壓力，言下之意也代表，IC 設計業者對於價格能轉嫁的空間已相對有限。

業界分析，過去 IC 價格幾乎季季調降，從去年底開始，受到疫情帶動遠距互動趨勢成形，電子產品需求激增，加上全民瘋迷運動賽事，推升面板價格飆漲，連帶拉抬驅動 IC 價格攀升，包含面板、驅動 IC 等廠商，獲利同步大爆發。

隨著終端需求趨緩，歐美民眾逐漸走出戶外，面板報價自 7 月起開始反轉，8 月跌幅再擴大，預計 9 月跌勢仍不止，部分面板價格幾乎跌回年初水準，更使面板廠願意給予零組件廠的價格空間收斂。

面板廠面對價格下滑，除與品牌廠談定長期採購量，透過維持稼動率，避免製造成本增加、市占下滑，也會轉向與零組件業者如驅動 IC 等，商談轉嫁成本，龍頭廠聯詠 (3034-TW) 近日參加外資論壇時就坦言，對第四季漲價看法更謹慎。

驅動 IC 近來面臨上下供應鏈夾擊壓力越趨沉重，對晶圓代工廠而言，儘管驅動 IC 價格調漲，但與電源管理晶片相比，仍是獲利較少的產品，因此晶圓代工廠為提高獲利，會盡量提高其他產品的生產，排擠驅動 IC 排程，廠商勢必得提出更高價格搶晶圓廠產能。

但面板價格下滑，面板廠對於成本敏感度大增，不願再以更高價格購入零組件，避免「高價庫存、低價販售」，驅動 IC 廠面臨晶圓廠漲價，拿不到產能，加上下游面板廠能接受的漲價空間縮小，需同時面臨成本上漲與面板客戶合作關係，下半年獲利動能恐受壓抑。