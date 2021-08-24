驅動IC恐成買方市場 外資持續看壞聯詠

外資今 (24) 日出具報告指出，由於面板價格持續走弱，對驅動 IC 的衝擊較預期提早顯現，尤其在大尺寸驅動 IC 方面，恐從賣方市場轉為買方市場，進而對驅動 IC 業者獲利造成壓力，對聯詠 (3034-TW) 維持劣於大盤的評等，目標價 414 元。

外資表示，由於驅動 IC 業者今年獲利較去年大幅提升，加上晶圓代工產能吃緊至 2022 年，因此市場認為，現今看壞驅動 IC 業者仍為時過早，但隨著面板價格第三季開始走弱，驅動 IC 價格第四季也將面臨修正，較先前預估的時程再提早一季。

外資補充，驅動 IC 業者第二季毛利率、營益率分別達 46%、32%，除了較首季的 37%、23% 大幅優化，季增幅度更勝面板客戶、晶圓代工廠，儘管第三季多數業者預期毛利率仍可達 50% 以上，但力道已開始收斂，凸顯業者的獲利能力遭供應鏈壓縮。

外資預期，驅動 IC 業者毛利率將在第三季達高峰，隨後開始進入修正，外資更直言，晶圓代工產能緊張，並不代表驅動 IC 業者可持續享有更高的獲利能力。

此外，最新公告的 8 月面板價格月減 10%，外資表示，隨著電視價格疲軟、庫存增加，加上電子零組件短缺、全球物流中斷，中國大廠已暫緩採購，進一步導致電視面板驅動 IC 價格走疲，價格話語權從驅動 IC 業者轉至面板廠，也就是從賣方轉為買方主導。