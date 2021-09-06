【邱志昌專欄】指數創新高？持股難解套！

(聲明：本文相片與姓名在 Telegram 軟體被冒用，已向證券主管機關提出檢舉，敬請讀者留意。)

壹、前言

(圖一：台股加權股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

台股加權股價指數下跌，碰觸到 16,248.08 點後，突然反彈展開上漲行情；指數連續數天顯著上揚。但在這過程中，每日成交金額卻縮小，從近 4,000 多億元、到 3,000 多億，到 8 月 30 日再度以拉抬台積電，成交金額再由 2,749.16 億元、擴增為 3,353.00 億元，收盤股價指數為 17,490.29 點；短短 7 個交易日、加權指數上揚 1,242.21 點。在這一段反彈過程中，大盤帶入了幾個似曾相識的特徵：一、類股中只有一、或兩檔對指數權重，有影響力的股票表現搶眼；其它同類股價、並未有顯著強勢演出。二、多頭族群在 8 月 31 日這一交易日，浮出逆轉勝的顯著變化；當天台股在 MSCI 權重，確定將在尾盤被調降。因此原本在盤中大盤指數已大跌 150 多點、且股價微幅回檔的台積電，尾盤竟然出現大單拉抬下，急奔上揚 9 元 / 股、以 614 元 / 股收盤；加權指數迅速由黑翻紅、上揚近百點。三、同一交易日鋼鐵類股由中鋼構，轉為春雨；成為另一個漲停新秀。但航運類股則並未跟上、幾乎多在平盤下收盤。四、若以 8 月 31 日單日走勢詮釋，則台股似乎是以台積電產品漲價，所涉及一系列利多，演出指數可能直攻歷史高點，但其它類股則擺一邊、苦笑著陪襯指數行情。

貳、外資操作：低賣高買！

(圖二：台積電股價日 K 線圖，鉅亨網)

歐美系外資預估，2022 年台積電每股盈餘可達 32 元 / 股？8 月 31 日剛開盤，當日媒體頭版新聞興奮報導，眾外資皆調高台積電 2022 年預期獲利利多；媒體說匯豐證券預估 2022 年、台積電每股盈餘為 32 元 / 股，其它外資也同步看好。如果用大腦閱讀該項信息，當下感受的是利多出來、但股價已從 561 元 / 股上漲到 603 元 / 股；借此利多大曝光去調節賣出股票、是短線出貨獲利好時機。還好當天收盤時、台積電股價上漲 9 元 / 股，而大盤成交金額也溫和增加。外資機構認為，15% 到 20% 的產品漲價，將自 2022 年初開始發酵、台積電營收與盈餘可能會有 45% 的成長；不但可維持產品毛利率，保持在 50% 以上，可帶動每股盈餘。綜觀當日外資對台積電的評價信息，對台積電的股價評論，一反過去消極、至少看好股價可突破 2021 年 1 月 18 日、歷史高價 679 元 / 股。外資這次將台積電評等，列優於大盤表現 (Outperformance)、目標價至少為 710 元 / 股以上。媒體放送大利多， 市場羊群效應 (Herding Effect) 群聚而至。

綜觀 8 月外資操作，真讓人匪夷所思。在 7 天前外資才大量賣出台積電，加權指數還跌到 16,248.08 點，當時台積電股價跌到 561 元 / 股；當日外資賣超台股約 504 億元，台積電成「提款機」了。但不到三個交易日後，情勢竟如此巨大改變。在 Fed 確定收縮資金後，未確定性利空出盡；台積電股價以 561 元 / 股觸底後，無聲無息緩緩上揚到 599 元，才又傳出晶圓片價格調漲消息。這一大利多轉變事前，難道機構投資者多無法在一周前就預期到嗎？機構法人與一般投資者一樣，多無力預期到晶圓片代工價格會調高？因此演出外資意外提款戲碼後，股票殺在股價谷底；而幾天後以較高價及時反手買回？這真是反覆無常。這非 Talent Trader 專業交易者操作行為，而是 Noise Trader 噪音交易者？也是讓人無法理解的「低賣高買」交易策略。是否外資在不斷賣超台股近一年半後，已悔不當初？在大盤指數從去年 8,523.63 點，往上沿路賣超台股？而在 16,248.08 點開始，卻反而往上用力買超？有人股票是這樣操作的嗎？低賣高買？

叁、想像權值股未來股價行走路徑？

(圖三：聯發科股價、空頭走勢尚未改變？鉅亨網)

一部證券交易法，其實就是有序操作股票賺錢大法。根據證券交易法規定，上市公司大股東不能在半年內，執行一買一賣短線操作行為。以台積電股票為例，如果大股東 (自然人與機構投資者)，在 2021 年 1 月 18 日左右、在台積電 679 元 / 股附近調節賣出持股，則需要等到 7 月 18 日後，才能再將股票回購；否則將觸犯「證券交易法」短線交易規定，可能背負刑責、並將買賣所得價差歸還給公司。而很巧地、就在 8 月中下旬，外資將台積電當提款機後，馬上就傳聞公司將全面調高產品價格。但就如往常一樣，對這項利多傳聞，台積電公司不予證實。台積電調高產品價格傳聞曝光後，至少有幾個交易日，股價指數還繼續上揚，但 IC 設計類股價卻反向顯著下跌，IC 設計龍頭聯發科、股價多還曾跌破 900 多元 / 股。

本文也曾判斷過，台積電若真調高代工價格，應該是為因應成本、為保住資本支出未來需大額折舊、保持目前獲利水準所需。但外資卻不是這麼認為；這傳聞或信息、有待下次該公司法人說明會證實。台積電最近一次法人說明會為 7 月 15 日，當天是台股股價指數歷史最高 18,034..19 點。本文主觀看法，預期屆時公司法人說明會，可能又變操作股票者的利多出盡、成為此波獲利了結機遇。短期股票價差操作，接近零合遊戲；要全身而退則需要洞悉未來，可運用的情勢演變粗略藍圖。市場先知或主力要操作一檔股票前，一定要先排序這家公司未來重要訊息時間表 (Time Schedule)；例如 9 月 5 日台積電將公告 8 月營收？ 而何時又將進行業績法說？進退路線先想好，再大膽衝入戰場。

無論個股或是大盤，所有空手者多面對大盤，9 月 3 日已聯電等股價大漲撩起追買股票意願；而持股被套牢者，心裡已暫時喘息不慌張了、將停損操作延遲進行，這是正中行為財務的「框架心理」。上週本文曾判斷台股是回升？或是再次的反彈？曾這樣說：大盤未來最好的發展為台積電演出個股秀，大盤成交金額指緩緩增加，指數與權值股價創新高，但其它多數股票還是套牢；可能是賺指數、賠差價的行情，這是一個為套牢者的解套行情。台積電與半導體類股千山獨行，最後拉抬指數仰攻 18,034.19 點、創歷史新高；期貨多單大獲全勝，外資再從容運用利多、或不如預期的利空消息撤退、順利護航成功、賺錢的股票獲利了結、套牢的股票也停損賣掉。

肆、結論：多頭為何迫不及待、急行軍？

(圖四：台積電每股淨值 74.77 元 / 股，鉅亨網)

從大盤技術分析成交金額檢視，在量縮的情況下、似乎只看成反彈格局；但由台積電、或中鋼長期線型審視、在 9 月 1 日收盤前卻浮現，指數可能會創新高架勢。但在 9 月 2 日收盤後，投資者又見到成熟製程的利多出盡。低中階製程半導體調價後，毛利率顯著提高利多，但股價與大盤多開高走低，聯電成交張數爆出大量、股價開高走低以小跌收盤，指數大跌 154.23 點。這再度給空手者一個警惕，就是指數創新高手上沒權值股，但卻不要存著僥倖心理，認為反正富邦金、中鋼、台塑、台積電、聯電等多是績優、藍籌股，追高買即使被套牢也無妨。

這並不是正確的投資想法；因為就是因為這樣的想法，才讓那些權值類股、在股價高檔之際、有金蟬脫殼機會。正確的操作方法與思維是，先評估市價的合理與否？以台積電每股淨值 74.77 元 / 股，歷史高價 679 元 / 股為淨值 9.08 倍，這是上一波賣出股票時機；而這次底部 561 元 /，為淨值的 7.5 倍，看似只是長期投資的中位數價位區域，適合波段操作。

(圖五：聯電 9 月 3 日成交 63.8 萬張？鉅亨網)

大盤量縮的反彈行情，是無法應變系統風險。會引發系統風險的黑天鵝會是哪一類事件？根據行為財務學的經驗，萬一有系統風險，它不會再是 COVID-19 疫情，也不會是 Fed 的 Tape，更不會是大陸產業嚴厲監管。因為會嚇出全部持股者的利空，必然又是極為罕見、想像不到的事件。本文無意危言聳聽，但在短期急行軍趕路行情中，保持戒慎恐懼是有必要的。

(提醒：本文為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用者行銷或投資損益背書。)