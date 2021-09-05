下週前瞻 | Cardano 將正式進入「智能合約時代」

此外，薩爾瓦多將於 9 月 7 日正式將比特幣定爲法定貨幣。

9 月 7 日（下週二），比特幣將正式 成爲 薩爾瓦多法定貨幣。薩爾瓦多政府表示，是否使用比特幣是可選擇的，並且美元也將繼續流通，工資和養老金將繼續以美元形式存入。薩爾瓦多官方比特幣錢包 Chivo Wallet 也將於 9 月 7 日 上線，爲了激勵公民下載，薩爾瓦多政府表示公民在應用程序商店中下載 Chivo Wallet，將會獲得 30 美元價值的比特幣。薩爾瓦多總統 Nayib Bukele 強調，使用比特幣不是強制性的，不願意使用的公民可以不下載錢包。此外，8 月 31 日，薩爾瓦多國會還批准建立了一個 1.5 億美元的比特幣信託基金，由薩爾瓦多國家開發銀行管理。該信託旨在促進比特幣和美元之間的轉換，並支持推出關鍵技術基礎設施，使加密資產得到廣泛採用。

與政府激勵態度不同，薩爾瓦多民衆曾在立法議會前舉行集會，抗議採用比特幣作爲本國法定貨幣。此前薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多地方大學委託進行的一項調查顯示，77% 的薩爾瓦多民衆認爲比特幣的採用「不是很明智」或「一點也不明智」，只有 12.9% 的民衆稱其爲「明智」的舉動，6.5% 的民衆認爲「非常明智」。9 月 1 日，國際貨幣基金組織（IMF）也在推特上再次警告薩爾瓦多，表示像比特幣這樣私人發行的加密資產伴隨着巨大的風險，將其作爲本國貨幣是不可取的。此前伴隨着薩爾瓦多比特幣法定貨幣的法案提出，很多國家表達了對比特幣的興趣，包括巴拉圭、阿根廷、巴拿馬等，但截止目前，均尚未有確切提案提出。作爲第一個喫螃蟹的國家，薩爾瓦多這場「比特幣實驗」的結果值得進一步關注。

基礎設施方面，Cardano 計劃於 9 月 12 日進行 Alonzo 升級，將增加對智能合約的 支持，引入用於構建智能合約的多功能平臺，允許創建智能合約和去中心化金融的去中心化應用程序，爲企業和開發人員創造機會。Cardano 一度被認爲是以太坊有力競爭者的老牌公鏈項目，但其智能合約一直遲遲未上線，也因其落地能力問題獲得了「死鏈」稱號。此次升級後，Cardano 能否跟得上 DeFi 賽道日新月異的節奏仍有待觀察。

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