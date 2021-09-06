週一台北股市在晶圓雙雄創反彈新高的帶動下，指數開高震盪後一度衝高百點，然而量能不足加上面板產業市況不明，貨櫃航運利多不漲反跌，頗有多殺多的態勢，而晶圓代工漲價也波及到 IC 設計持股信心，市場擔憂 IC 設計無法轉嫁成本，加上終端消費市場疲軟，資金大舉撤退，終場指數下跌 21.6 點收在 17495 點成交量 3732.8 億。外資上週買超 900 億，週一延續買超 96 億同步回補空單 3523 口，未平倉空單口數降到 16296 口，明天指數可望繼續在季線附近整理。

盤面指數雖然僅下跌 21.6 點但是整體盤面漲停家數：上市 4 家上櫃 7 家；跌停家數：上市 3 家上櫃 4 家；上漲家數：上市 230 家上櫃 211 家；下跌家數：上市 813 家上櫃 711 家。指數跌幅有限但是下跌家數超過 1500 家，整體賺錢效應很差，營收公告好的面板驅動 IC 股也被面板報價下跌帶動影響向下破底；貨櫃航運有調漲附加費的利多依然破底，今晚美股休市，明天盤面焦點還是要看控盤者的帶動以及外資臉色，只有台積電一家漲的市場會繼續盤整甚至轉成下跌，必須能反應營收成長力道：如已公布的利基型記憶體 IC 晶豪科 (3006-TW)，營收月增 10% 年增 95% 再創歷史新高，我多次說過利基型記憶體是看合約價而非現貨價，那麼營收利多就要看明天市場是否買單；IC 設計九暘 (8040-TW) 營收首度突破 1.07 億月增 11% 年增 34%，聯發科扶持營收月月創新高，股價也需要表態；這些個股如果明天能有所表現，那時市場追價意願會相對轉強，否則還是開高走低那麼整理時間就會變更長。

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