〈台塑四寶業績發表〉開工率提高 台塑、台化Q4營運可望續揚

台塑四寶今 (6) 日公告 8 月營收共達 1447 億元，月增約 1%，南亞再創單月新高，已為今年第四度創高；展望第四季，台塑、台化在開工率提高下，看好營收將較第三季成長，但南亞因多項化工產品安排定檢，加上客戶年終調整庫存，營收將略低或持平第三季。

台塑董事長林健男對本季營收展望，維持上月看法，認為第三季營收將較第二季微幅衰退，但有 30 億元現金股利入帳，獲利可望維持高檔。

展望第四季，林健男指出，進入 PE/EVA 及 PP 傳統需求旺季，且印度雨季結束需求回溫，同時受美國艾達颶風影響，同業宣布不可抗力，PVC、液碱、PE、EVA 及 PP 等產品價格可望反彈回升，加上公司第四季歲修廠數較第三季少，開工率提高，預估營收及本業獲利都會比第三季成長。

不過，林健男也說，仍需密切關注疫情後續發展、中美貿易談判、通膨及全球央行寬鬆政策逐漸退場等因素，對未來經濟成長動能的影響。

南亞董事長吳嘉昭指出，第三季受惠原物料價格上漲、電子材料市況暢旺及新擴建產能投產等利多帶動，營收將略高於第二季， 且較去年同期大幅成長，本業獲利也將明顯提升。

展望第四季，吳嘉昭表示，受到多項化工產品產線安排定檢，及客戶年終調整庫存等因素影響，但包括銅箔等電子材料多項新產能開出挹注，整體營收將略低於第三季或持平。

台化董事長洪福源表示，上月原先認為市場資金寬鬆、需求也在，產品仍可去化的看法，要有些修正，他指出，近日 韓國升息、中國大幅度整頓巿場，各國資金寬鬆政策可能在將來會有所調整。

洪福源認為，旺季需求還是存在，只是運能、運費限制交易的順暢，需要挪移市場板塊配合，必須努力才有飯吃，且新產能投放也讓客戶保守觀望，價格今年不會有旺季榮景。不過，在妥善安排調整下，公司產品去化沒問題，只是過去塑膠產品「金九銀十」的旺季含金量會降低。

洪福源仍預估，第三季受 ARO-2、PTA、台化出光、醋酸安排定檢，及越南台灣興業、福懋受 疫情影響實施「三就地」生產影響，營收會較第二季減少，而第四季在銷售量增加下，營收可望優於第三季，但價格展望還是不樂觀。

對於油價走勢，台塑化總經理曹明表示，預期伊朗與歐美難以達成核協議，伊朗原油供給難以增加，短期布蘭特油價保持區間盤整。

在煉製毛利方面，曹明指出，歐美煉廠逐步進入秋季定檢，柴油供給減少，加上歐美庫存偏低，價差穩健上漲，但東南亞疫苗覆蓋率偏低，疫情嚴重，使柴油價差上檔承壓；新加坡汽油價差下跌，但全球汽油庫存保持 5 年同期低點，支撐價差。台塑化第三季煉油平均產能利用率約 83%。

輕裂廠方面，曹明表示，9 月仍維持全能運轉，第三季平均產能利用率 96%，將維持正常獲利。

