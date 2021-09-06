拉積盤再次上演 中小型股辛酸

行情一波波，漲幅一浪浪，沒幾天指數竟已反彈 1385 點，周五的長紅棒，今天出量下跌留長上影線，中小型股票跌了一片，未來行情怎麼看？今日節目參考：https://youtu.be/5DVI-lMDtrg

今天指數震盪，台積電、南電、中鋼貢獻不少！而面板三虎持續破低，亞德客 (1590 -TW)(工具機之王)、晶相光(3530 -TW)(CIS 概念股) 如上周鉅亨網所說持續下跌！今日驊訊 (6237-TW)、錩新(2415-TW)、茂達(6138-TW)、凌陽(5236-TW) 創新、安格 (6684-TW)、湧德(3689-TW)、矽瑪(3511-TW)、天鈺(4961-TW)、矽創(8016-TW)，凡甲(3526-TW)、聚積(3527-TW)、鈺創(5351-TW) 又是大跌，這行情就是有疑慮，不得不防。

永誠投顧徐照興分析師表示，目前扯後腿的，可能會發生在費城半導體，雖然周五上漲，但仍是死亡交叉，目前道瓊也跟進出現日 KD 死亡交叉，台股加權日、週 KD 黃金交叉，月 KD 死亡交叉，定義為 (16248 到 18034 的區間盤)，若以二分法來看(中值在 17141) 在成交量遲遲無法放大下，接近區間上緣，應站在賣方，盤中的停損停利點就格外重要，不要抱上又抱下，白忙一場！



電動車電池概念股美琪瑪 (4721-TW) 不用說，就是指標股，指標股衝出去，其他電持股再留意，否則，敵不動，我不動，不用隨意浪費子彈，今美琪瑪，雖表現 OK，但要堤防出現落後補跌，整流二極體概念股強茂 (2481-TW) 、台半(5425-TW) 表現較弱。https://www.youtube.com/watch?v=1iAGvaEb-5I

這盤有疑慮: 面板雖上半年大賺，但在面板報價下跌下，股價不斷破低，同時間的驅動 IC 敦泰 (3545-TW)、天鈺(4961-TW)、聯詠(3034-TW)、矽創(8016-TW) 表現都很弱勢，代表面板相關族群要先避開！而車用相關概念股，尤其先前已漲一波了，9 月份須提防大戶及投信【結帳賣壓】Telegram：https://t.me/imoney168

不鏽鋼族群仍可留意 ，今日報價續漲，相關概念股以整理再 FB 社團，有需要的讀者，可再自行加入搜尋 (不鏽鋼概念股)。

大部分財經媒體不管是報章雜誌，或是電視 + YOUTUBE，大都報喜不報憂，但怎麼可能股票只漲不跌，行情永遠是變化多端，始終要不斷檢視，需要尋求協助的話可用以下任何的連結，都可找到筆者。

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