東森寵物雲推複合營運模式

東森國際 (2614-TW) 今 (6) 日宣布，旗下全台最大寵物連鎖店東森寵物雲 8 月營收 1.76 億元，回到今年次高水準，為擴展對會員和消費者的服務，推行複合店營運模式，於店內引進東森嚴選產品和熊媽媽蔬果組合，藉此拓展新客源，並挹注同店營收成長動能。

東森說明，東森寵物雲推行複合店營運模式，在寵物店裡特別規劃專區，引進東森嚴選日用品、東森聯名款萬歲牌堅果補給隨行包、料理之王調理包等產品，後續將推出熊媽媽蔬果禮盒組。

東森表示，儘管實體通路受到疫情衝擊，但東森寵物雲仍持續展店腳步，上半年全台總店數已達 114 家，推升 7 月營收達 1.7 億元，8 月營收 1.76 億元，8 月業績已回穩至今年單月次高，維持穩健成長態勢。

為做出與其他寵物業者的差異性，東森寵物雲已引進如美國第一凍乾品牌 Stella & Chewy's 唯鮮寵糧、台灣生技團隊大江生醫旗下品牌「益菌の革命」寵物系列，以及紐沛 Dr. 系列犬貓保健食品等，其中，Stella & Chewy's 唯鮮寵糧更是上市短短 1 個月賣出超過 5000 包，隨著強化複合店營運模式，持續挹注業績動能可期。

東森寵物雲目標長期在全台達 400 家規模，並將開發更多寵物自營商品、美容保健、便捷醫療服務等，打造東森寵物生態圈。

東森寵物雲董事長陳安祥表示，除了引進嚴格把關的寵物保健品，未來也將在特定門市設置寵物專屬保健區，並與台大獸醫團隊合作巡迴醫療車計畫，預計年底設備完工後，由台大獸醫團隊到偏鄉巡迴健檢，協助野生動物救傷，運送公益募集的物資給動保單位。