〈陸港盤後〉美股休市 陸港股續攻收高

周二 (7 日)A 股三大指數開盤漲跌不一，各指數在開盤後走勢分歧，上證表現較強，前一個交易日大漲的創業板指表現則是在平盤附近波動。

不過在午盤後，權值類股勁揚，市場人氣回溫，早盤走勢偏弱的創業板指急拉，指數在翻紅後，仍不斷上漲，A 股三大指數終場幾乎再收當時最高點。

今日滬深兩市成交金額人民幣 1.4 兆元，較前一交易日略減人民幣 237 億元，成交金額連續 35 個交易日破兆。

港股方面，在近期中國政府「靜悄悄」，未再宣布新的監管利空，港股延續近兩周的反彈走勢，恒指在開高後，順利站穩 26000 點大關，短線恒指的壓力約在 26700 點～26800 點。不過能否順利攻克壓力帶，仍需要留意中國政策對於科技股有否放鬆或更明朗。

而在科技類股反彈之際，並沒有大量資金湧入相關類股，意味近期科技類股反彈主要是基金在調整部位，重新建立持股，投資人對科技股的戒心並未轉變。在政策沒有明確告一個段落前，科技類要收復今年失土仍有一定難度。

截至收盤，上證綜指上漲 1.51%，報 3676.59 點；科創 50 指數微跌 0.03%，報 1438.57 點；深證成指上揚 1.07%，報 14702.9 點；創業板指收高 0.72%，報 3251.49 點。

恒生指數上漲 0.73%，報 26353.63 點、恒生科技指數上揚 1.61%，報 6887.94 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 60.69 億元，連續 12 日買超，其中滬股通買超人民幣 35.94 億元，深股通買超人民幣 24.75 億元。

法人觀點

國泰君安表示，A 股將保持震盪上漲趨勢。8 月美國非農數據遠不如預期加深市場對美國經濟下滑的擔憂，聯準會縮減購債規模可能將延後，這有利於全球股市的多頭及原物料市場。

中國方面，無風險利率下滑已是明確方向，穩就業、穩增長將進一步推動貨幣政策更寬鬆。短線市場總體面有利做多情緒的延續，指數總體將延續震盪反彈走勢。

